Ginés González García habló sobre el escándalo por las vacunas: "Alberto no me dejó defenderme"

El ex ministro de Salud, Ginés González García, se refirió al escándalo por la vacunación durante la pandemia de Covid-19 y aseguró que el ex presidente Alberto Fernández no le dio la posibilidad de explicar su versión de las acusaciones que recibió. “Me declararon culpable antes de que yo me pudiera defender”, dijo el ex funcionario.

Durante una entrevista con los periodistas Ernesto Tenembaum y Reynaldo Sietecase, en Radio con Vos, el ex funcionario afirmó que se sintió “abandonado políticamente” tras lo sucedido. “Yo dije 'lo puedo explicar', y te dicen 'No, ya dijimos que te pidió la renuncia el Presidente'. En un lío como el que tenía ya el gobierno, no voy a empezar a patalear y decir 'No me voy'”, explicó.

Además, contó que luego de su salida dialogó con el ex Presidente y le recalcó: “Mirá, me declararon culpable ustedes antes de que yo me pudiera defender”. De acuerdo a su relato, Alberto Fernández negó que esto haya sido así, en medio de la conversación que tuvieron. “Trató de ser cordial y yo no soy agresivo”, dijo al respecto.

Sin embargo, Ginés aseguró: “Estoy totalmente tranquilo y en paz con mi conciencia”. Bajo la misma línea, precisó que no cometió ningún delito. “La jueza, de entrada, archivó la causa y dijo que no es ningún delito. Después aparecieron los fiscales y sabemos que la Justicia hace las cosas largas”, agregó.

El ex ministro hizo las declaraciones en medio de la conversación que tuvo con los periodistas en el programa radial, justo después de que Tenembaum se refiriera al tema. Fue en ese momento cuando narró su versión de los hechos durante la pandemia, momento en el que todavía era el titular del área de Salud de la Nación. “Estaba loco con que se vacunara la gente”, comenzó.

Y continuó su relato: “No te olvides que el escenario era que había profetas de la política que decían que estábamos envenenando a la gente, haciendo genocidios. Había que darle confianza a la política y a la vacunación, a los que predicaban que era todo malo o todo contraproducente para la gente”.

“Como ministro, yo, individualmente, tengo una historia muy larga. El que llega al ministerio y dice 'Me quiero vacunar', y está con todo el derecho a ser vacunado dije: 'Vaya a un hospital público que ahí lo van a vacunar'. Ni siquiera lo dije yo”, siguió su explicación.

Además, recordó el fallecimiento de un familiar suyo: “Yo también he sufrido. Un sobrino ahijado mío murió de COVID y no vacuné a ningún familiar ni un amigo mío”. Asimismo, reiteró: “Eran tipos que tenían derechos y me decían 'No me quieren vacunar'”.

“Primero, estoy seguro de que no fue delito; segundo, se estaba haciendo en todo el país; y tercero, de ninguna manera tuvo que ver con algún privilegio”, remarcó.

El ex titular de la cartera de Salud también fue consultado sobre el balance de su gestión durante el principio de la pandemia, a lo que respondió: “Uno siempre piensa que tiene que haber hecho más, sobre todo en una tragedia como una pandemia. No hay ninguna posibilidad de decir que te fue bien”.

Y agregó: “Lo que es real es que las investigaciones serias, sobre todo la más importante y completa que es The Lancet, que investiga 104 países, uno mira la diferencia de mortalidad entre lo que hubiera sido esperado y lo que pasó, y Argentina está bastante bien colocada. Nadie puede estar bien colocado cuando hay muertes, sino que está menos mal que el resto”.

Después de comparar la situación nacional con la de otros países, tales como Estados Unidos, Italia y España, finalmente señaló: “Somos los menos peores. No puedo estar orgulloso de eso, lo que sí puedo decir es que acá no hubo un tipo que se muriera porque no tenía respirador, porque no había equipo ni camas”.

