Gobierno evalúa su gestión como "un éxito" y culpa a "la política" por no avanzar en reformas estructurales

A seis meses de Gobierno, el vocero presidencial Manuel Adorni ensayó una autocrítica de la gestión y lanzó: "No hay ni una décima parte del trabajo realizado". En su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada indicó que "uno de los errores que se cometió fue pensar que la política iba a entender el tiempo que corría en la Argentina".

"Consideramos que el camino transitado fue con un gran éxito y es el que pensamos seguir recorriendo", ratificó ante una pregunta luego de listar los avances en la economía según su perspectiva.

El vocero presidencial destacó las acciones y medidas que el Gobierno aplicó en estos meses en la economía aunque aclaró que "el resto está por hacerse". "No hay ni una décima parte del trabajo realizado. Argentina estaba absolutamente colapsada, infectada de populismo" expresó Adorni.

Manuel Adorni

"Parte de la política va a entender el tiempo que corre ahora" subrayó Adorni en su crítica a la casta, a la que apuntó como el obstáculo para el gobierno de Javier Milei. "Es el camino que estamos recorriendo, bombas que estaban a punto de reventar y logramos desactivar", lanzó el funcionario.

La lavada autocrítica omitió mencionar el escándalo por los alimentos almacenados y la fuga de funcionarios del Gabinete. En los pasillos de Casa Rosada comparaban la respuesta de Adorni con el momento en que un trabajador ensaya durante una entrevista cuáles son sus puntos débiles y trata de disimularlos.

La ronda de preguntas sirvió además para que el funcionario defienda una vez más a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, "es lo más grande que hay", dijo a la vez que remarcó que "es buena, decente y lo está dando todo".

El Gobierno ratifica a Sandra Pettovello al frente de Capital Humano.

"Pettovello aún no definió si asistirá al Congreso. Es lo más grande que hay, es buena, es decente y lo está dando todo. La inocencia no se demuestra. El Gobierno no tiene que demostrar su inocencia", expresó en su habitual conferencia de prensa. No obstante, no pudo confirmar la presencia de la funcionaria en el Congreso, a donde fue citada esta semana.

En Casa Rosada descartan desarmar la estructura del ministerio de Capital Humano y quitarle la Secretaría de Educación para descomprimir funciones. El fin de semana la funcionaria estuve reunida "por más de cuatro horas" con el Presidente analizando la situación de la cartera.

En la misma línea, la ministra mantenía este lunes al mediodía con su equipo de trabajo -o con lo que queda de él- para definir los pasos a seguir y ensayar nuevas formas de asistencialismo en el marco de emergencias.

Mientras, en Balcarce 50 Karina Milei continúa ganando espacio político, esta vez a expensas de Diana Mondino, al hacerse cargo de la Agencia Nacional de Promoción de Exportaciones e Inversiones, un área clave en materia económica. La decisión quedó explícita este lunes en el decreto 511/2024. La titular de Cancillería tampoco acompañará al Presidente al G7, y será enviada a la Cumbre por la Paz que se llevará a cargo en Suiza. No son pocos quienes especulan en el Gobierno que se trata de una suerte de castigo.

En tanto, se demora la designación de Federico Sturzenegger, quien pidió una secretaría que dependa directamente de Presidencia, para no estar bajo el mando de Luis Caputo.

Lejos de la interna permanece el nuevo jefe de Gabinete Guillermo Francos, quien continúa recibiendo gobernadores para terminar de conseguir los votos que faltan para la aprobación de la ley de Bases. Este lunes será el turno del catamarqueño Raúl Jalil, y se esperan nuevos mandatarios locales para el martes.

Fuente: Ámbito