Guillermo Jenefes: "La reforma de la Constitución debe surgir del diálogo de todos los jujeños"

En una nueva emisión de Detrás de las Noticias, Guillermo Jenefes analizó el panorama político de Jujuy de cara a los comicios del 7 de mayo, donde se dirimirán distintos puestos electivos, entre ellos a los convencionales constituyentes que tendrán a cargo la reforma de la Constitución.

En un principio, planteó que “este 28 de marzo es el día en que se cierran las listas de cada uno de los partidos, de cada uno de los frentes que se han constituido en Jujuy, y sabremos quiénes son los candidatos a gobernador y vice, diputados provinciales, intendentes, concejales y convencionales constituyentes”.

El conductor del ciclo planteó que ante la cercanía de esa fecha “es un hervidero en cada uno de los partidos, donde se ponen y sacan nombres”. En ese sentido, recordó que “lo único que sabemos es que Carlos Sadir es el candidato a gobernador por el Frente Cambia Jujuy y en el caso de Alejandro Vilca es el candidato a gobernador del Frente de Izquierda”.

“Luego son todos rumores”, sostuvo y agregó que “se dice que vienen instrucciones de Buenos Aires y también que no vienen instrucciones”. Por ello, expuso que “los jujeños no tenemos que aceptar órdenes de ningún funcionario de la Nación que nos diga quiénes van a ser nuestros candidatos”. En tal línea, argumentó que “a nuestros candidatos los tenemos que elegir los jujeños de forma libre, sin presión, y a quien quiera invocar una chapa de la Nación no le va a servir”.

LA IMPORTANCIA DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL

Seguido, Jenefes se refirió a la modificación parcial que se hará de la ley más importante de la provincia. Al respecto, recalcó que “en esta elección de constituyentes, que se realiza el 7 de mayo, debemos tener presente un primer hecho y es que de los artículos que se han puesto a reforma por la ley aprobada el año pasado -que son más de 60- hasta ahora no sabemos nada vinculado a qué se va a modificar de cada uno”.

“Otro hecho importante es que en el caso de los constituyentes es fundamental es que sean personas que realmente pueden aportar con su experiencia o conocimiento, para que sea una reforma absolutamente consensuada con todo el pueblo de Jujuy”, analizó.

El conductor de Detrás de las Noticias destacó que se trata de “un contrato social, es la ley suprema que va a tener Jujuy y tendrá una vigencia de 50 años o más, como todas las constituciones provinciales o nacionales”.

Considerando la relevancia del proceso, “es importante que hombres con conocimiento de la economía, de la política, de la educación, del derecho y de la actividad empresarial sean constituyentes, participen y conformen una convención que sea plural, que no sea la expresión de un partido sino la expresión del pueblo de la provincia de Jujuy”.

“Si tenemos una Constitución que solamente la debatió una mayoría automática seguramente que esa ley va a ser no para beneficio de los jujeños sino para el beneficio de un gobierno. Y esto no debe ocurrir en Jujuy”, sostuvo el ex vicegobernador.

“Debemos tratar de tener una Constitución que respete los derechos y las garantías, que respete una mejor educación, que respete una absoluta y total independencia de los 3 poderes y la dignidad de todos los jujeños, que realmente constituya un instrumento jurídico que permita a todos lo que quieran venir o que vivan en Jujuy tener la garantía de que sus derechos esenciales están respetados”, manifestó.

En ese sentido, planteó que para conseguir tal objetivo “en la elección de los constituyentes no debe primar un partido político sino las ideas y las propuestas que plantee cada uno de los constituyentes y la seguridad que le puedan dar al pueblo de Jujuy de que tendremos una Constitución que será orgullo en la República Argentina, orgullo de todos lo jujeños que podamos decir que tenemos una Constitución que fue el fruto del consenso, de los acuerdos con los empresarios, con los maestros, los trabajadores, los sindicatos y todas las fuerzas vivas que integran la provincia”.

Por último, hizo énfasis es que “es un tema apasionante, al que realmente lo tenemos que mirar con cuidado de tal manera de que no tengamos una Constitución que surja de una escribanía sino del diálogo de todos los jujeños y de haber escuchado a todos”.

“Estamos a 40 días de la elección y todavía no sabemos qué se va reformar de cada artículo, es importante que empecemos a debatir, a discutir y a conversar; que empecemos a tomar las valiosas ideas que puedan tener cada uno de los hombres y mujeres de la provincia”, propuso finalmente.