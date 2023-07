Guillermo Jenefes: "Me parece bárbaro que se intervenga el Partido Justicialista en Jujuy"

Guillermo Jenefes dio comienzo a una nueva emisión de Detrás de las Noticias con el análisis de los hechos de mayor relevancia a nivel político en Jujuy y Argentina. Se refirió a la problemática sostenida de los cortes de ruta y la intervención del Partido Justicialista (PJ) en la provincia .

“Continúa el conflicto entre algunos gremios de la educación y el Gobierno de la provincia, hago votos para que ese conflicto tenga una pronta solución. Ambas partes tienen responsabilidades: el Estado provincial tiene la obligación de asegurar la educación a todos nuestros chicos y los maestros y maestras tienen la obligación de dar clases”, inició.

“Por lo tanto, este conflicto que ya está prolongado en el tiempo, a través del diálogo, del consenso y de los acuerdos esperemos que tenga una feliz solución antes del reinicio de las clases tras estas breves vacaciones de invierno”, completó sobre el tópico.

Seguido, recordó que persisten los cortes de las rutas en distintos puntos del territorio. “Se está perjudicando la economía de la provincia de Jujuy. Dejemos de utilizar como pretexto del corte de ruta a la Constitución. La Constitución está vigente y no afecta a los derechos de los pueblos originarios, lean la Constitución y verán que sus derechos son los mismos que tenían antes de la reforma", apuntó.

Al respecto, el conductor del ciclo manifestó el deseo de que “exista paz” y planteó la necesidad de que “el Gobierno tenga tranquilidad, ya que no es aceptable desde ningún punto de vista que la Universidad Nacional de Jujuy haya sido allanada por la Policía de la provincia sin orden judicial, porque es una instalación que es jurisdicción nacional, y las disculpas que ha realizado el Gobierno de la provincia no alcanzan ante semejante atropello a la autonomía de una universidad nacional”.

INTERVENCIÓN DEL PARTIDO JUSTICIALISTA EN JUJUY

Por otra parte, en calidad de vicepresidente del Partido Justicialista, Jenefes se refirió a la intervención determinada por Alberto Fernández. “Para que no queden dudas de cuál es mi posición con relación a la intervención del partido, digo: me parece bárbaro que se haya intervenido el Partido Justicialista”, manifestó de forma inicial.

A continuación, desarrolló lo ocurrido en los últimos 8 años en torno al Justicialismo en la provincia. “Vamos a hablar un poco de por qué es intervenido el partido, ya que algunos toman el fin de la historia, que es la decisión del presidente. Quien al parecer se despertó de su siesta y se interesó en una provincia argentina, como es Jujuy", introdujo y sumó: "quiero darles la bienvenida a los interventores, que vengan y que investiguen todo lo que tengan que investigar, que enderecen todo lo que puedan enderezar y que fundamentalmente logren que los candidatos del Partido Justicialista no sean los mismos, ya que esos candidatos han cumplido su ciclo, deben dar un paso al costado y dejar que venga una nueva generación a ocupar los distintos lugares electivos y partidarios, con unidad y con la incorporación de todos los sectores. Cuestión que vengo pregonando desde hace más de dos años”.

“Y vamos a contar un poco la película, que se inicia en el año 2015, cuando la fórmula Fellner-Jenefes enfrenta a la fórmula Morales-Haquim y el PJ pierde las elecciones”, recapituló.

“A las elecciones se las pierde fundamentalmente porque Carlos Haquim aporta a Cambia Jujuy el 20% de los votos, que es la diferencia que tienen en esas elecciones el Justicialismo y el partido de Morales. Allí se empieza con las traiciones”, rememoró.

“Luego, terminadas esas elecciones, ocurre una segunda etapa de traiciones: la de los intendentes. Alberto Ortiz, cuatro veces intendente de Palpalá, abraza la causa radical. Mariela Ortiz, diputada nacional y diputada provincial por el PJ, abraza la causa radical. Rolando Ficoseco abraza también la causa radical, luego de ser cuatro veces intendente de la ciudad de Perico por el PJ. El intendente de Abra Pampa, Liquín, al otro día estaba abrazado con Carlos Haquim y con Gerardo Morales. Lo mismo ocurre con el intendente del Aguilar, Alejo, y con la intendenta de Calilegua, Elsa Flores”, expuso Jenefes.

El ex vicegobernador destacó que “muchos dirigentes que antes eran justicialistas al mes ya tenían puesta la boina blanca, abrazando la causa radical y el Gobierno de Gerardo Morales. Por ende, las traiciones vienen no desde ahora, sino desde el año 2015”.

Siguiendo con el recorrido, hizo mención a la elección del año 2019, cuando “el Partido Justicialista parecía ir a una unidad con Moisés, Ferreyra, Rivarola y Snopek, pero de pronto el senador Snopek se encaprichó, pidió más diputados en la lista de los que estaban dispuestos a otorgarle y decidió salir. Eso provoca que nuevamente Gerardo Morales sea elegido gobernador de la provincia”.

Asimismo, “en el año 2021, el PJ va dividido en varios sectores, encabeza Rubén Rivarola la lista de diputados provinciales y se obtienen seis bancas, siendo la peor elección de la historia del Justicialismo en Jujuy”.

“Luego llegamos al 2023, en las elecciones provinciales por un sector va Rubén Rivarola con Carolina Moisés, y quien les habla integró la lista de convencionales constituyentes, volviendo por primera vez a un cargo electivo desde el año 2015. Por el otro lado va el compañero Tecchi, por otro el compañero Snopek y por otro el compañero Haquim. Eso provoca el resultado que se tuvo en el año 2023: el Partido Justicialista sacó nuevamente seis diputados y la mayor parte de los diputados se la llevó la Unión Cívica Radical”, afirmó.

“Así tenemos la película completa, las peleas por los cargos provocó que desde el 2015 en adelante, cuando ya no éramos Gobierno, se generaran divisiones en el partido únicamente por los cargos”, consideró.

Frente a las elecciones Paso de agosto, Jenefes recordó que “tenemos que por Unidos por la Patria, en la provincia de Jujuy, no sabemos quién lleva la boleta de Massa”. En ese sentido indicó que “en un principio con bombos y platillos salió la diputada nacional Carolina Moisés a informar que iba Massa en su lista, luego llegó una comunicación del apoderado diciendo que la bajaban, que no había una adhesión a la lista de Massa”.

Por otra parte, “la lista de Leila Chaher fue impugnada por la propia Carolina Moisés, se hizo lugar al cuestionamiento y no sabemos si va o no hoy Leila Chaher con Massa. Y en el caso del presidente del Partido Justicialista, Rubén Rivarola, no lo autorizaron desde Buenos Aires directamente a adherirse a la lista del precandidato a presidente”, desarrolló.



“Pese a eso, hay tres candidatos que se disputan la candidatura a senadores y diputados nacionales, y nos encontramos que esas peleas internas están reflejadas allí y es, a mi juicio, la verdadera causa de que venga una intervención al Partido Justicialista, que ponga orden y renueve ese PJ. Bienvenido, señor interventor. Está invitado a este programa, para que venga aquí a hablar si lo que he expresado es incorrecto o no”, convocó.

“Y como síntesis puedo decir que Rivarola, Moisés y Chaher es igual a Alejandro Vilca. ¿Por qué digo que es igual a Vilca? Porque ellos tres van a perder con Vilca, que es el único auténtico y el único que les dice la verdad o su verdad a los jujeños”, cerró.