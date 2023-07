Guillermo Jenefes: "En los cortes de ruta se trata de sacar provecho político"

Guillermo Jenefes dio inicio a una nueva emisión de Detrás de las Noticias analizando la realidad política y social de Jujuy , marcada por los permanentes cortes de ruta, y de Argentina, camino a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso).

“No tengo sentado aquí a ninguno de los valientes a quienes invité a que participaran de este programa el día lunes 26, cuando hablamos de la reforma de Constitución de Jujuy”, inició el conductor del ciclo.

En ese sentido, recapituló: “señalé un montón de hechos y dije que quien quisiera refutarme cada uno de los hechos estaba invitado a venir a este programa para conversar, para charlar y de tal manera veamos quién tiene la razón o quién no la tiene, quién inventa cosas o quién no las inventa”.

“En esta reforma de la Constitución observo con preocupación que se la utiliza para mezclar una serie de planteos . Muchos pueden ser justos, como consecuencia del reclamo de los docentes, y otros nos parecen totalmente excesivos, como son los cortes que está sufriendo la provincia de Jujuy”, expuso.

“En los cortes se trata de sacar un provecho político de los mismos y dicen fundamentalmente 'no a la reforma de la Constitución', pero la Constitución jujeña ya existe, ya está en vigencia. Por ende, nos olvidemos de la Constitución y hagamos los justos reclamos que puedan corresponder a cada uno de los sectores”, consideró.

Seguido, planteó: “tengamos presente que tras un derecho existe una obligación y que esos derechos deben ser ejercidos sin violencia, en forma racional, no impidiendo o paralizando casi todo el turismo de nuestra querida Quebrada, provocando perjuicios a muchos jujeños, a muchos comerciantes que están cerrando las puertas”.

“No metamos a la política. Digamos las cosas como son: ¿en qué afectó la Constitución a las comunidades aborígenes? En nada. Rige la misma Constitución de 1986 y la Constitución Nacional de 1994 que determinó en forma precisa los derechos de cada una de las comunidades”, postuló Jenefes en cuanto al principal cuestionamiento.

En ese mismo sentido, interrogó: “¿en qué ha afectado el agua? El agua es un patrimonio de los jujeños, no de una comunidad, no de una persona, es de todo el pueblo de Jujuy. Es del dominio público de la provincia. Como si hiciéramos una protesta quejándonos de los mares, que tienen que ser repartidos entre unos cuantos. No, los mares son de todos, los ríos son de todos, el agua es de todos. Y obvio que quien lo tiene que regular y administrar es el Estado provincial. Y el Estado provincial cuando lo regule deberá respetar los derechos de todos los jujeños y no en beneficio de uno o de otra persona”.

A continuación insistió en que muchas protestas son justas y dentro de ellas mencionó los reclamos de los docentes, que existen “porque desde hace mucho tiempo existe un proceso inflacionario que se come el bolsillo de todos los argentinos y argentinas”.

Con relación a la situación económica del país, Jenefes sostuvo “que no hay salario que pueda llegar a fin de mes como consecuencia de los aumentos que día a día se producen en la República Argentina”. Al respecto, evaluó: “esto es responsabilidad de todos, de todos los gobiernos”.

“Pero yo ya estoy harto de escuchar a gobernantes que dicen 'no, pero la herencia que he tenido'. Yo quiero, jujeños y jujeñas, que el 13 de agosto que vamos a votar por un nuevo presidente y un nuevo vicepresidente pregunten qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer y con qué lo van a hacer”, convocó.

“Vemos que nos llenan de spots publicitarios gratuitos, que se tienen que ceder gratuitamente por una ley que fue declarada inconstitucional por la Cámara Electoral, por el Tribunal de Casación y que está en la Corte. Y acá paso esa publicidad gratuita pura y exclusivamente haciendo un poquito de Patria para que veamos la cara de cada uno de los candidatos y digamos: ¡la puta, son los mismos!”, cerró.