Habilitaron las inscripciones para ser autoridad de mesa para las Elecciones Nacionales 2023

El 13 de agosto se llevarán a cabo las Elecciones PASO y las Generales el 22 de octubre y cada vez falta menos para que se conozcan las alianzas de candidatos a presidente y vicepresidente de los diferentes partidos políticos.

El doctor Manuel Álvarez de Rivero, Secretario Electoral Nacional habló con Canal 7 de Jujuy y confirmó que ya abrieron las inscripciones para todos los jujeños que desean ser autoridades de mesa en las Elecciones.

En el mes de julio se designará a las autoridades de mesa y Rivero destacó que es un paso "muy importante dentro del cronograma electoral por la importancia de las autoridades dentro del proceso electoral".

El secretario, indicó que los interesados se pueden inscribir presencialmente en la Secretaría Electoral ubicado en calle San Martín 1.1198. También, lo pueden hacer de manera virtual mediante la página web del fuero electoral electoral.gov.ar.

"Los requisitos son saber hablar, escribir, tener más de 18 años y no estar afiliado a ninguna agrupación política", explicó Álvarez de Rivero.

Asimismo, reveló que por el momento no hay plazo de cierre establecido pero sería hasta mediados de junio. "No obstante, seguiremos recibiendo voluntarios posteriormente a esta fecha para cubrir las mesas que no se cubren en el momento".

Pago por ser autoridad de mesa

Por el momento se desconoce el pago que recibirán por este trabajo, pero será informado en unos meses por la Dirección Nacional Electoral. "En poco tiempo se confirmará el cronograma de capacitaciones en toda la provincia", aseguró.

"Todos los que quieran ser autoridades de mesa se pueden inscribir y luego se hace un proceso de selección", indicó en relación al momento de selección.

Las elecciones Paso serán el 13 de agosto y las generales el 22 de octubre

La Cámara Nacional Electoral aprobó, mediante la Acordada Extraordinaria Nº 35, el cronograma electoral para los próximos comicios nacionales. Más allá de las especulaciones políticas (varios dirigentes plantearon la posibilidad de cambiar las fechas) no hubo modificaciones y las PASO serán el 13 de agosto. A su vez, las elecciones generales serán el 22 de octubre.

En caso de que ninguno de los candidatos a presidente alcance el 45% de los votos, o el 40% con una diferencia de 10 puntos del segundo, se realizará el ballotage dentro de los 30 días siguientes a la realización de la elección general, según lo establece el artículo 96 de la Constitución Nacional. Si se tuviera que realizar una segunda vuelta, la fecha será el 19 de noviembre.

Además, se fijaron las fechas de los Debates Presidenciales Obligatorios que se realizarán el 1 de octubre y el 8 de octubre, y en caso que hubiera una segunda vuelta, se realizará un tercer debate el 12 de noviembre.

Según el documento aprobado, el 24 de junio será una fecha clave: ese día vencerá el plazo para la presentación de listas de precandidatos ante las juntas electorales partidarias. Antes, el 14 de junio, vencerá el plazo para la presentación de las alianzas electorales. Hasta ese momento, los partidos políticos seguirán en la discusión interna para definir a quiénes irán a la boleta.

¿Qué se elige en las elecciones nacionales de 2023?

En las elecciones nacionales de 2023 se elegirá, además de presidente y vicepresidente de la Nación, 130 diputados nacionales (la mitad de la Cámara Baja), y 24 senadores nacionales (un tercio de la Cámara Alta).

Hay 8 provincias que deberán renovar sus bancas en el Senado: Provincia de Buenos Aires, Formosa, Jujuy, Misiones, La Rioja, San Luis, San Juan y Santa Cruz. De esta forma, serán elegidas 24 de las 72 bancas que hay en la Cámara Alta.

En la Cámara de Diputados, se renovarán 35 bancas por la Provincia de Buenos Aires, 12 por la Ciudad de Buenos Aires, 10 por Santa Fe, 9 por Córdoba y 5 por Mendoza y Tucumán. En tanto, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Salta y Santiago del Estero elegirán cuatro nuevos diputados; Chaco, Chubut, Formosa, Jujuy, La Rioja, Rio Negro, San Juan y Tierra del Fuego, tres y Catamarca, La Pampa, Neuquén, Santa Cruz y San Luis, dos.

En las elecciones 2023 se votará la fórmula presidencial que gobernará Argentina durante los próximos cuatro años.