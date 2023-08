Horacio Rodríguez Larreta se refirió a la muerte de un manifestante en el Obelisco: "Fue un infarto"

Sobre el filo del inicio de la veda electoral, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y candidato a la Presidencia de Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta se refirió a la muerte de Facundo Molares, el manifestante que falleció luego de ser detenido en el Obelisco porteño en el marco de una protesta.

“Lo de ayer en el Obelisco fue un infarto, lo dijo claramente Alberto Crescenti, que es una eminencia como médico y fue muy claro sobre las causas de muerte”, aseguró Rodríguez Larreta en diálogo con Radio 2 de Rosario.

Molares falleció ayer en el Hospital Ramos Mejía luego de haber sido detenido por la Policía de la Ciudad en el Obelisco. Formaba parte de un grupo de manifestantes que participaban de una protesta en el microcentro. Dirigentes de izquierda acusaron la fuerza porteña por el desenlace fatal.

Rodríguez Larreta respaldó este viernes el accionar de la Policía. “Actuó con total profesionalismo, como siempre”, dijo. Y desarrolló: “Se estaban generando hechos de violencia y por eso actuó, la violencia es el límite, nosotros no permitimos acciones de violencia”.

manifestantes en el obelisco

El postulante a la Casa Rosada, que el domingo competirá contra Patricia Bullrich en la interna de Juntos por el Cambio, planteó que lo sucedido ayer en el Obelisco y los casos de inseguridad que impactaron al Conurbano bonaerense demuestran que los argentinos deben bajar decibeles y recuperar la paz. “No hay que hacer especulaciones políticas, hay que terminar con las agresiones, las confrontaciones constantes”, dijo.

El funcionario porteño dijo que por ese motivo impulsa la construcción de una nueva mayoría que pueda generar consensos y aprobar leyes en el Congreso. Reconoció que ese es uno de los puntos principales que hoy lo diferencia de Mauricio Macri. “¿Sentís que te jugó leal en esta interna?”, le preguntaron al aire, a lo que el jefe de Gobierno contestó: “Él tiene todo el derecho a dar su opinión, pero yo creo que la Argentina necesita una mayoría, lo dije siempre”, insistió el jefe de Gobierno y puso como ejemplo la Ley de Alquileres. “Hay que derogarla, es un desastre, como también terminar con la industria del juicio laboral” junto a “terminar con la Argentina de la pelea entre políticos, basta, vamos a la acción, a los hechos”, enfatizó.

“Lo de Morena en Lanús fue desgarrador”, expresó además sobre el crimen de la nena de 11 años, en Villa Diamante, para robarle la mochila. Además. Y reclamó parar frenar el avance narco en el país: “Vamos a reforzar la frontera Argentina con nuestro Ejército, enviando a unas Fuerzas Armadas bien equipadas y bien pagas que nos va a permitir liberar a los gendarmes para enviarlo a las ciudades afectadas por los narcos”. Y agregó: “Con cinco mil gendarmes y un comando operativo único en coordinación con la gobernación, será un shock inicial de presencia en materia de seguridad, vamos a volver a vivir sin miedo”.

El aumento del ausentismo y voto en blanco que atraviesa estas PASO también fue otro tema de conversación durante esta mañana con Larreta. “La decepción no nos tiene que llevar a no votar sino buscar quien nos puede solucionar los problemas de la Argentina, votar quién puede recuperar la paz con capacidad, experiencia y trayectoria”, afirmó. “La Argentina no la vamos a arreglar con títulos y slogans”, agregó.

Por último se le preguntó si, en caso de ganar las PASO, ¿qué espacio tiene Mauricio Macri en su gestión? “Hace 23 años que trabajo con él, obvio que le hago caso, mi valoración a él no cambia por más que no haya sido reelecto, tiene que saber administrar las diferencias”, cerró.

