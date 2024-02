Ignacio Torres habló tras el fallo de la Justicia por la quita de fondos: "Para Chubut el tema está saldado"

Ignacio Torres brindó una conferencia de prensa en el Senado de la Nación luego de que la Justicia de Chubut fallara a favor del gobernador en el conflicto con el gobierno nacional por la quita de fondos de la Coparticipación . Junto a otros mandatarios patagónicos, Torres afirmó: “El árbitro de esta discusión fue la Justicia. Después el Gobierno puede apelar, pero para Chubut el tema está saldado”.

Asimismo, el ex senador dijo que es “ridículo dar una discusión arcaica entre unitarios y federales cuando la Argentina necesita unidad” y que la misión de la Casa Rosada es “ordenar la macroeconomía y acompañar en las metas fiscales”.

“Hicimos un planteo legítimo que derivó en la Justicia, no para plantar bandera contra el Gobierno, creemos que es lo correcto, no podemos discutir qué modelo queremos cuando vivimos en una Argentina federal. Las provincias reunidas representan el 50% de las divisas que se dilapida en los gobiernos y queremos que Argentina salga adelante. Argentina necesita además de equilibrio, una agenda de crecimiento. Por eso vamos a proponer al Gobierno participar activamente de una agenda de desarrollo patagónica que nos ayude a generar divisas, que nos permita agregarle valor a nuestro recursos y ser más competitivos”, continuó Torres.

Y sentenció: “Nunca me imaginé vivir una situación como esta a 70 días de haber asumido cuando en realidad se podría haber resuelto con sentido común, pero no se pudo”.

Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa, resaltó que la decisión de la Justicia “es el triunfo del federalismo.Pero eso no nos pone por encima de nadie. Vamos a seguir apostando al diálogo para una Argentina más desarrollada. Vamos a apostar al diálogo, al consenso y a los acuerdos porque en Argentina falta gobernabilidad pero la gobernabilidad es una avenida de ida y vuelta. Todos necesitamos gobernabilidad. En ese esquema hay que respetar la representatividad popular que los argentinos le han dado”.

“No vamos a perder nunca de vista cuál es nuestro norte: nuestra Constitución. El pleno funcionamiento de la democracia y la división de poderes. Hay que discutir todo. El Congreso debe funcionar plenamente. No vamos a devolver ningún agravio, estamos para construir el futuro, siempre vamos a defender nuestras provincias”, concluyó.

Desde Santa Cruz, el gobernador Claudio Vidal se sumó a la conferencia de forma virtual y lamentó que “lo que no resolvió la inmadurez política lo resolvió la Justicia. Llegó el momento de buscar consensos, de trabajar en conjunto. Hay que acompañar a este Gobierno, quiero que le vaya bien pero tiene que haber respeto. Basta de violencia mediática, no aporta nada y no es lo que quieren los argentinos. El gobierno nacional tiene que dar el ejemplo convocando a todos los sectores a una mesa de diálogo”.

“Este es un conflicto de todos los argentinos pero involucra y perjudica directamente a la Patagonia. Si la Patagonia produce, el problema económico lo podemos resolver pero tiene que haber consenso. Le pido al gobierno nacional que convoque a una mesa de diálogo. Los gobernadores no somos enemigos del Gobierno, somos defensores de los intereses de nuestros pueblos”, resaltó.

En ese sentido, insistió en que “la única forma que existe de ponernos de acuerdo es una mesa de diálogo, seguramente vamos a tener distintas opiniones pero nos vamos a poner de acuerdo. Hoy la Patagonia impulsa abrir un camino de diálogo, la respuesta final la tiene el gobierno. Ojalá nunca más otro problema de la política lo tenga que resolver otro poder como la Justicia”.

A su turno, Rodolfo Figueroa de Neuquén insistió: “Los patagónicos pretendemos diálogo, colaborar, el pueblo de la patagonia es generoso con el país. Viviendo con clima adversos producimos gran parte del petróleo del país, contribuimos mucho al PBI. Aportamos con mucho gusto, pero a la hora de recibir terminamos recibiendo la energía más cara, el transporte más caro, pagando mucho en flete, Impuesto a las Ganancias”.

“Tenemos en claro que al Estado hay que ordenarlo, que al gasto hay que ordenarlo. Hemos disminuido la planta política. Cuando el gobernador de Chubut dice que le han retenido coparticipación, no es para el gobernador, es para los chubutenses. Nosotros también fuimos elegidos por nuestro pueblo. Consideramos que es necesario una mesa de diálogo”, concluyó.

