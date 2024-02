Milei volvió a apuntar contra el gobernador de Chubut: "Pobrecito, Nachito no la ve"

El presidente Javier Milei afirmó este domingo que su llegada a la Casa Rosada produjo un "cambio estructural" en la "política tradicional" y analizó que dentro de ese sector hay quienes "no la ven" y "detestan" su presencia en el poder porque significa que "estaban equivocados en lo que pensaron estos 40 años".



"No pueden pisar la calle porque si la gente los conociera los lincharía. Eso es lo que no pueden ver, no lo quieren ver porque tendrían que aceptar que todo lo que hicieron estuvo mal. Es un problema de falta de autocrítica, tiene que ver con eso el 'no la ven'", dijo Milei en una entrevista desde Estados Unidos con La Nación+.



Sobre el conflicto con Chubut, criticó al gobernador , Ignacio Torres, al que llamó "un pobre chico que no está en condiciones de leer un contrato" y por eso amenazó con interrumpir el envío de petróleo y gas de la provincia al resto del país en reclamo de una deuda de fondos coparticipables de la Nación, situación a la que respondió con la advertencia de que "es un delito" frente al cual intervendrá la Justicia en el caso de llevarse a cabo.

Ignacio Torres, gobernador de Chubut



"Se seguirán los pasos legales que determine la Justicia".



"Pobrecito, Nachito, es un pobre chico que no la ve. No puede leer ni un contrato. Es de una precariedad intelectual muy grande".



A la hora de referirse a la situación económica del país, afirmó que, entre otros indicadores, las variables financieras y el riesgo país en descenso marcan esa realidad, lo que permitiría "abrir el cepo" al dólar a mediados de año.



Sobre las jubilaciones sostuvo que intentó modificar y mejorar la remuneración de los jubilados con la ley "Bases", pero "dado a que la casta política peleó por sus privilegios", hubo que "sacar el capítulo cuatro" de ese proyecto.



"La casta no quiere que le vaya bien a los argentinos, por eso empezaron a destrozar la ley y en ese contexto es cuando perdieron los jubilados".

Fuente: Télam