Javier Milei: "Cristina Kirchner está cayendo en la intrascendencia misma"

El presidente Javier Milei, a horas de haber vuelto de España tras participar de un evento convocado por el partido de ultraderecha Vox, apuntó contra la expresidenta Cristina Kirchner y señaló que está "está cayendo en la intrascendencia misma". A su vez, se calificó a sí mismo como "el máximo exponente de la libertad a nivel mundial".

El mandatario consideró que "Cristina está cayendo en la intrascendencia misma. La última aparición fue en un cuartito, pasó sin pena ni gloria. Ella ya es el pasado", consideró, crítico.

En el mismo sentido se pronunció respecto al resto de "los políticos argentinos", a quienes tildó de "berretas" y aseguró que "tienen poco alcance".

Por el contrario, destacó su crecimiento a nivel político y remarcó: "La gira ha demostrado nuevamente que soy el máximo exponente de la libertad a nivel mundial, le guste a quien le guste", sostuvo en diálogo con TN.

"Estoy en otra liga y eso los irrita. A donde voy, genero un terremoto. Les encantaría estar donde estoy yo", enfatizó el Presidente.

Javier Milei, sobre la crisis diplomática con España: "Esta situación es promovida por el kirchnerismo"

Más adelante, el libertario se refirió al episodio central del fin de semana tras su viaje a Europa: la crisis diplomática que se desató con España luego de sus dichos en la conferencia de Vox.

Lejos de pedir disculpas por acusar de "corrupta" a la esposa del presidente español, Milei fue por más y dijo ser víctima de ataques coordinados por parte de funcionarios del país europeo que son promovidos por miembros del kirchnerismo. "Lo que está pasando en España no es independiente del accionar del kirchnerismo acá", expresó y agregó: "Esta situación es promovida por el kirchnerismo desde acá para armar revuelo en Argentina"

"Todo esto está coordinado por el kirchnerismo", reiteró Milei y enumeró una serie de agresiones recibidas de parte de ministros y funcionarios de alto nivel del gobierno de Pedro Sánchez: "Me han dicho xenófobo, racista, ultraderechista que para ellos es nazi, me han dicho fascista, que todas esas cosas son insultos agravados. Me han dicho negacionista de la ciencia, misógino. Hace poco más de un mes que vienen agrediéndome".

Fuente: Ámbito