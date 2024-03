Javier Milei criticó el aumento a los diputados y apuntó: "Muchísima gente la pasa peor con mucho menos"

El presidente Javier Milei se refirió a uno de las decisiones de su Gobierno que generó más controversia en las últimas horas: el aumento del 30% de las dietas de los diputados y senadores. El mandatario remarcó su disconformidad con esta situación y reconoció que hay "muchísima gente la pasa peor con muchísima menos plata". En ese sentido, apuntó contra los legisladores y cuestionó: "Que no me vengan con que a ellos no les alcanza".

Sobre este problema que generó fuerte indignación en gran parte de la sociedad, Milei aclaró cómo se dio la situación del aumento y explicó: "Tanto Martín (Menem) como Victoria (Villarruel) tenían que firmar los aumentos de la gente del Congreso y en función de eso se firmó eso. Obviamente que dada la situación del país, yo le dije a Martín que saque esa cláusula y que avance algo que quede desligado y que los políticos voten a ver qué quieren hacer con las dietas y que queden expuestos frente a la sociedad", sostuvo en diálogo con LN+.

De esta manera enfatizó que "no está de acuerdo con que se suban el sueldo" y si bien reconoció que "pueden tener necesidades", remarcó que "hay un 60% de argentinos pobres y 10% de argentinos indigentes".

El incremento salarial para diputados y senadores generó indignación en gran parte de la sociedad e incluso llegó a parte de la política y del oficialismo frente a la grave situación económica del país que impacta sobre los ingresos de todos los argentinos, entre ellos los jubilados.

Marcha atrás: el Gobierno

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anunció que por pedido del presidente Javier Milei presentarán un proyecto de ley para retrotraer el aumento salarial del 30% que fue otorgado a miembros de la Cámara baja y del Senado. Sin embargo, señalaron que la decisión no tendría el aval de la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

"Por orden del Presidente Javier Milei, vamos a presentar un proyecto para RETROTRAER el aumento que fue otorgado a diputados y senadores de la Nación de manera automática, debido a la resolución 0013/11 firmada por el ex-presidente del Senado Amado Boudou y el ex-presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez en el año 2011", señaló Menem.

Fuente: Ámbito