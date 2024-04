Durante su discurso de cierre en el Foro Llao Llao, el presidente Javier Milei definió como “héroes” a quienes fugaron dólares porque “lograron escapar de las garras del Estado”. “Los políticos no quieren tocar la de ellos, [Mauricio] Macri diría 'la mía está': ayer fue un ejemplo de eso”, dijo luego en alusión al aumento en la dieta de los senadores.

“El problema central es el déficit fiscal. Tiene déficit, lo financian con emisión, pierden reservas, aparece la ley cambiaría para que no puedan cambiar dólares. Financian el déficit, generan inflación ¿y que hacen ? Controles de precios, aparece la ley de góndolas ¿Y qué pasa cuando controlan precios? Aparece el desabastecimiento. Se van los dólares, ponen control de capitales y el que fuga es un delincuente. Es un héroe que logró escaparse de las garras del Estado”, afirmó.

En ese contexto, tras la suba aplicada en el sueldo de los integrantes de la Cámara alta, volvió a criticar la decisión de los legisladores y calificó al presente como “un momento de revelación maravilloso” en el que “está saliendo toda la porquería de la política a la luz”. “Los estamos dejando en evidencia a todos, en el 2025 los vamos a aplastar directamente”, auguró en relación con

“¿Qué le recomendarías a tu cliente? Me pongo el traje de economista: comprá dólares. Eso después figura como fuga. Y la verdad que, si lo compran en negro mejor, porque así no tiene que pagar un montón de impuestos estúpidos que hay, todo para financiar a los que levantan la manito y al que lo hace de queruza, para financiar a esos inútiles”, remarcó.

En el mismo tono crítico respecto de quienes cuestionan sus políticas económicas, el titular del Ejecutivo aseguró que le “causa gracia” que “los mismos que se quejan de que ahora el tipo de cambio está atrasado, decían que tenía que ser 600 y la hipótesis de inflación que tenían es mucho más alta que la que se está viviendo en la realidad”. “Lo que digo es: ojo con esos economistas, porque no les cierra el modelo”, advirtió.

El mandatario ratificó el camino que tomó para cumplir los objetivos de su gestión y enumeró cuáles son los componentes del programa de estabilización. En particular, se refirió al primero: la política fiscal. “Nosotros hasta le hemos puesto nombre a esa política fiscal, se llama motosierra y licuadora”, describió en referencia a los dos términos que utiliza habitualmente para definir su modelo.

“Muchos de los que nos critican de la calidad del ajuste decían que hacer un ajuste de más de un punto del PBI era imposible. Y nosotros apuntábamos a que en el año 2024 tuviéramos déficit cero. Y lo hicimos con tanta convicción que obviamente que tenía licuadora y que tenía motosierra”, destacó.

En cuanto a sus proyecciones, Milei descartó que su idea sea que la economía argentina se parezca a la de Alemania porque el país europeo “tiene un PBI per cápita de 50.000 dólares”. Su plan, adelantó, es más ambicioso.

“Yo no quiero ir por cosas chiquitas, yo me quiero parecer a Irlanda. Quiero ir por un PBI per cápita que es 50% más grande que el de Estados Unidos: esa es la revolución que estamos proponiendo, una verdadera revolución de la libertad”, expresó.

