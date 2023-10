Javier Milei desmintió rumores: "Bajo ningún punto de vista me bajo, soy naturalmente un gladiador"

Javier Milei salió este martes al cruce de las versiones sobre una eventual baja del balotaje de la elección presidencial en el que tiene que competir contra Sergio Massa. "Bajo ningún punto de vista me bajo", dijo el candidato de La Libertad Avanza. Y agregó: "Soy naturalmente un gladiador".

Además, cuestionó con dureza a un sector del radicalismo vinculado con Gerardo Morales, a quien apuntó por la pérdida de votos de Juntos por el Cambio y el crecimiento de Unión por la Patria.

"Bajo ningún punto de vista me bajo. Me sorprende. Estos rumores ya los hicieron correr antes de la PASO, de las generales, antes de los debates", señaló Milei, sin hacer menciones directas, al kirchnerismo.

"Implica no conocer cómo es la lógica del individuo en cuestión. Yo soy naturalmente un gladiador, no concibo otro resultado distinto que morir con las botas puestas", agregó el postulante presidencial libertario.

Además, sostuvo que tiene "altas chances de ganar".

Con ese objetivo, definió a la instancia del balotaje como "un ordenador ideológico" del espectro político.

"Podemos convencer a los argentinos de hacer un verdadero cambio. ¿Quiere inflación o estabilidad? ¿Quiere crecimiento o estancamiento? ¿Quiere un país seguro o un país de delincuentes?", preguntó Milei, en diálogo con LN+.

Y puntualizó: "Nosotros somos los defensores de la libertad y de la república; ellos son los estatistas, colectivistas, populistas".

Sobre un posible acercamiento con Mauricio Macri y Patricia Bullrich, a quienes ya les hizo guiños públicos, volvió a pedir "hacer tábula rasa" y "no revolver en el pasado".

"No podemos permitir que el kirchnerismo se quede en el poder. Si logra retener el poder bajo estas circunstancias, tiene dos agravantes. Si lo puede hacer ahora, el caso Venezuela no queda lejos. Y además estamos desperdiciando la oportunidad de ir a una solución liberal en serio", siguió Milei.

Javier Milei, contra el radicalismo y contra Gerardo Morales

A la hora de evaluar un acercamiento a Juntos por el Cambio, Milei marcó que tiene sus "límites", a los que vinculó con una parte del radicalismo. Además, apuntó contra Gerardo Morales, a quien señaló por posibles maniobras con las boletas libertarias y por la merma de votos de JxC.

"Los límites son aquellos que no respetan la libertad, los colectivistas, los estatistas, los que les gustan los carguitos", dijo el economista cuando marcó diferencias.

Ante la pregunta de si se refería a los radicales, intentó eludir una respuesta frontal. "Son todos los que adhieren a las ideas de izquierda", expresó. Ante una nueva repregunta, se despachó contra un sector de la UCR.

"Hay una parte del radicalismo que tiene esas características. La línea nacional, no", dijo. Le consultaron si por "línea nacional" hablaba del gobernador de Jujuy. "No, no. La línea nacional es la que viene de los fundadores y de Alvear. Del otro lado están los irigoyenistas, los alfonsinistas", continuó Milei, que ubicó al gobierno de Raúl Alfonsín como uno de los peores de la historia, "peleando con el de Alberto Fernández".

Dijo que su fuerza hizo denuncias porque "en la provincia de Morales, gente de Morales destruía nuestras boletas". Entonces, redobló sus acusaciones: "Una parte jugó esta semana. ¿Quién perdió votos y quién los ganó? Más claro échele agua... Perdió votos Juntos por el Cambio. Los ganó Unión por la Patria".

Cuándo se realizará el debate y el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei

Este domingo, Argentina vivió una jornada electoral a pleno, marcada por las elecciones presidenciales que dejaron la definición entre Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria, y Javier Milei, de La Libertad Avanza.

Qué tenía que pasar para que exista balotaje

Para consolidarse presidente argentino, el primer candidato debía alcanzar el 45% de los votos afirmativos u obtener el 40% de los votos con una diferencia porcentual mayor a 10 puntos con respecto al segundo candidato. Caso contrario, habría balotaje, tal como sucedió.

Sergio Massa, candidato oficialista, fue el más votado, seis puntos por encima del libertario. Ninguno superó el 40%.

En la segunda vuelta, la distancia porcentual no tendrá validez, ya que asumirá al cargo quien obtenga la mayoría de votos.

Este domingo, Argentina vivió una jornada electoral a pleno, marcada por las elecciones presidenciales que dejaron la definición entre Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria, y Javier Milei, de La Libertad Avanza.

Cuándo será el debate y el balotaje

La Cámara Nacional Electoral (CNE) establece la obligatoriedad de un tercer debate presidencial ante un eventual escenario de balotaje entre los dos candidatos más votados.

Tras la consumación de las elecciones generales, el debate deberá desarrollarse dentro de los 10 días anteriores a la fecha de la elección en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y, según el organismo electoral, se llevará a cabo el domingo 12 de noviembre.

La segunda vuelta será el 19 de noviembre.

Fuente: Clarín