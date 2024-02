Javier Milei fue consultado por el Superclásico y sentenció: "Me da lo mismo porque dejé de ser hincha de Boca"

El próximo domingo, el fútbol argentino y el país entero se paralizará para ver el Superclásico entre Boca y River. Este encuentro genera una revolución, incluso en Javier Milei, que vive una situación particular en su cariño hacia el Xeneize. En entrevista con Jonatan Viale en TN, el Presidente de la Nación, reveló que no podrá ver el duelo por una cuestión de agenda y lanzó un palo para la actual dirigencia liderada por Juan Román Riquelme.

“¿River-Boca, lo vas a ver el domingo, me imagino?”, le preguntó el conductor de “¿La ves?”, confeso fanático de River. “No puedo, si estoy en Estados Unidos volviendo”, respondió Milei con cierto pesar. El Presidente expondrá su mirada económica en la Conferencia de Acción Política Conservadora en Washington, donde podría participar Donald Trump.

Sin embargo, a la hora de dar a conocer su favorito o su preferencia fue completamente indiferente y descolocó a Viale: “Me da lo mismo, si yo deje de ser hincha”. Ante la sorpresa de los presentes, Milei explicó cómo recuperaría la pasión por Boca: “Salvo que vuelva la gloriosa era macrista a Boca”.

Además, afirmó que insistirá con la propuesta de las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol argentino porque le parece “una idea fenomenal”.

riquelme milei

La invitación de Pochettino para que conozca al Chelsea

Milei también se refirió brevemente a la iniciativa de que las entidades deportivas puedan convertirse en Sociedades Anónimas si es que los socios lo desean, algo que estaba incluido en la Ley Ómnibus que en su momento envió al Congreso. “Esa me parece una idea fenomenal”, se entusiasmó, y también mencionó que le gustaría contactarse con Mauricio Pochettino, director técnico de Chelsea, que hace algunos días expresó que le gustaría invitar al presidente argentino a que conozca el club de Londres. “Dicen que Mauricio Pochettino me invitó a ver un partido en Inglaterra. Me encantaría ir, necesito que alguien me pase el contacto para ver si puedo ir”, señaló.

"Yo vuelvo a ser de Boca cuando vuelva la gloriosa era macrista"



Javier Milei adelantó que no verá el Superclásico porque estará "volviendo de Estados Unidos" y aseguró que le "da lo mismo" quién gane.https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/ULifEe10VH — Corta 🏆 (@somoscorta) February 23, 2024

En una entrevista con el diario inglés The Telegraph, Pochettino había hablado del mandatario argentino y de sus ideas de permitir el ingreso de las sociedades anónimas. “Es muy difícil, porque Argentina es un país en el que no ocurre normalmente como aquí, que la gente llega de afuera y compra clubes”, expresó el entrenador. “Los hinchas sienten que pertenecen al club y el club les pertenece a ellos, y no es fácil cambiar la mentalidad. Quizá con el tiempo sí, pero de momento no creo que vaya a ser fácil comprar un club allí”, agregó.

Pochettino, también, tuvo palabras de optimismo con respecto al cambio político que afronta Argentina a partir de la llegada de Milei a la presidencia. “El presidente tiene nuevas ideas y quiere ayudar al país y a la gente a tener una vida mejor. Es una situación difícil, pero todos los argentinos vamos a apoyar y vamos a hacer todo lo posible para intentar ayudar al país, a Argentina, a estar en una situación mejor”, dijo el técnico, al tiempo que sorprendió con un mensaje para el mandatario: “Quiero invitar al presidente de Argentina. El otro día hicimos aquí el 'Día de Argentina', porque siempre intentamos celebrar cosas y crear un ambiente agradable en el campo de entrenamiento. El personal lo hizo fantástico en la cocina. Nuestro fotógrafo del club, Darren, hizo fotos y ahora se las estoy enviando a un amigo que es amigo del presidente para decirle 'mirá el Chelsea'. Si algún día está en Londres, queremos invitarlo a venir aquí, porque le encanta el fútbol”.

Fuente: Todo Noticias y La Nación