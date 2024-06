Javier Milei habló de la salida de Nicolás Posse: Era mi amigo hace 18 años, pero no cumplió objetivos y afuera

El presidente Javier Milei recibió el Premio Juan de Mariana 2024 y agradeció a los referentes del liberalismo que asistieron al acto y que, además, lo homenajearon en sus discursos previos. Durante su presentación, repasó la situación económica que recibió Argentina y defendió sus políticas. “Había deuda con importadores por lo cual estaba frenada la producción porque no se podía importar”, recordó.

“Teníamos estructuralmente debilidad legislativa y de poder. Y haciendo un ajuste de estas características el PBI cayó e 7% en el primer trimestre, pero en el 2002 después de la convertibilidad fue del 10,9%”, dijo y agregó: “Hicimos una revolución en la cuestión social porque sabíamos que el ajuste iba a ser fuerte por lo que duplicamos el Plan Alimentar y AUH, contención a alumnos para que tengan útiles y asistencia para la cuota de los colegios de bajos recursos”.

“Con todo esto el país hubiera estallado y sin embargo no estallo pero critican la política social del Gobierno. Es que hicimos algo interesante que fue eliminar a los intermediarios de la pobreza. Gente que levanta la noble causa de contener a los más necesitados”, aseguró. Por otro lado, el Presidente recordó: Han criticado a la ministra de Capital Humano enormemente, que es amiga mía y es honesta. Creen que yo tendría problemas en echar a alguien de mi Gabinete porque es amigo. Bueno, el jefe de Gabinete (Nicolás Posse) que fue eyectado hace 18 años que era amigo. No cumplió los objetivos y se fue. Pista. Acá hay que cumplir los objetivos. El que no los cumple, por más que lo conozca hace 20 años, afuera”, dijo.

Javier Milei defendió a la ministra de Capital Humano

“La ministra de Capital Humano descubrió que la tarjeta que se daba uno creía que el beneficiario lo cobraba entero. Pero no. Había que certificar que habían trabajado y ahí se quedaba la mitad. Una cosa que hicimos fue quitarle la obligación de la prestación. Esa situación fue complicada, no para los que recibían el doble, sino los gerentes de la pobreza anunciaron una marcha masiva de 100 mil personas. Salieron a decir de todo, que era un Gobierno populista. En realidad era quitarle el curro a los ladrones”, dijo Milei.

Además, el Presidente resaltó la política de denuncias que se implementó para recibir reclamos de los beneficiarios de planes sociales. “La calle es de los argentinos que quieren trabajar, el que corta la calle no cobra”, resaltó.

Javier Milei: “Vamos a ir a un sistema libre de competencia de moneras”

“Estamos trabajando en una reforma del sistema financiero para que sea anti corridas. Cerrado el frigo fiscal, financiero y externo vamos a ir a un sistema libre de competencia de moneras y declarar la emisión monetaria un delito de lesa humanidad. Creo que me lo van a aprobar porque tienen tantas ganas de meterme preso”, resaltó. Además, prometió que cerrará el Banco Central.

En ese sentido, Milei recordó que cuando llegó a la Casa Rosada el peligro era tener una hiperinflación. “Volvió el crédito a 30 años. Argentina es una economía que viene de 20 años de populismo salvaje. En la medida que la economía se recupere, no vamos a aumentar el gasto público. En la medida que vayamos creciendo, vamos a ir bajando impuesto. Si sale la Ley Bases y el paquete fiscal, que está enviada por la necesidad de los gobernadores porque nosotros tenemos equilibrio. En ese contexto vamos a bajar el Impuesto País”, agregó.

“Hay gente que dice que no tenemos programa a largo plazo. Dice 'la desguazada Ley Bases'. Bueno la Ley Bases es 5 veces más grande que la reforma que hizo Carlos Menem. Es la más grande de la historia argentina”, agregó.

Fuente: Infobae