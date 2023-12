Javier Milei habló por teléfono con Elon Musk y lo invitó a la asunción presidencial

El empresario millonario sudafricano Elon Musk, dueño de la red social X (ex Twitter) y la automotriz Tesla, habló este miércoles con Javier Milei, quien lo invitó a viajar a la Argentina en los próximos días para participar de la asunción presidencial.

La información surgió de un diálogo off the record entre miembros del futuro gabinete en el hotel Libertador con la prensa. Más tarde fue confirmado por el encargado de las redes sociales de Milei, Iñaki Gutiérrez, a través de X.

"Javier Milei acaba de hablar con Elon Musk y lo invitó a la Argentina. Volvemos a integrarnos al mundo", escribió el joven dirigente libertario.

La comunicación telefónica se dio allí, con la intervención de la futura canciller Diana Mondino como auxiliar traductora, y la invitación al excéntrico empresario sería confirmada formalmente por la Oficina del Presidente Electo a través de un comunicado.

Musk y Milei han intercambiado conversaciones tanto por teléfono como vía X. Este martes el CEO de Tesla reprodujo en su red social un fragmento de una entrevista que el escritor y periodista Jorge Asís le realizó a Javier Milei. Y no es la primera vez que hace un guiño a favor del presidente electo.

En la entrevista, Milei utiliza una cita del economista Milton Friedman para materializar sus ideas y puntos de vista. "Cuando vos ponés la igualdad por encima de la libertad, no terminás consiguiendo ninguna de las dos. Cuando vos ponés la libertad por encima de la igualdad, conseguís mucho de ambas", dijo.

Y siguió: "No hay nada más injusto que la justicia social. El gran logro del liberalismo es haber logrado la igualdad ante la ley".

Y finaliza: “El punto es que la justicia social es injusta. No hay nada más injusto que la justicia social. Porque, ¿cuál es el gran logro del liberalismo? Es haber logrado la igualdad ante la ley, es decir, la ley es la misma para todos”.

“Cuando vos vas por el tema de la justicia social, que es la redistribución del ingreso, vos en el fondo lo que estás haciendo es utilizar el aparato represivo del Estado para sacarle al exitoso, para distribuirlo antojadizamente en función de lo que quiere el que está en la poltrona (en referencia al Poder)”, cerró el libertario.

La respuesta de Javier Milei en la red de Elon Musk

La respuesta de Milei no se hizo esperar. “We need to talk, Elon (Nosotros necesitamos hablar, Elon)”, escribió el líder de LLA vía la red X, la misma que usó más temprano Musk.

No es la primera vez que Elon Musk se muestra afín a las ideas de Javier Milei.

Sin ir más lejos, fue de los primeros en tuitear tras el triunfo del libertario. En respuesta a un tuit de una cuenta que celebraba la victoria de Milei, el multimillonario empresario escribió: "La prosperidad está por llegar a Argentina".

Previo a que Milei llegara a la presidencia, Musk ya se mostraba afín a las ideas libertarias del economista. Vía X también comentó de manera favorable las opiniones que Milei volcó en una entrevista con Tucker Carlson, el periodista norteamericano.

Qué festeja Elon Musk de Javier Milei

Para los especialistas, la simpatía de Musk hacia Milei se apoya en una cuestión meramente ideológica, aunque para otros, el empresario norteamericano le echó el ojo al libertario porque tiene un claro interés por el litio.

Los salares andinos de Argentina, Bolivia y Chile albergan más de la mitad de las reservas mundiales de litio, según un informe del Centro Nacional de Información sobre Minerales del Servicio Geológico de Estados Unidos. Este mineral es fundamental para la fabricación de baterías para vehículos eléctricos.

Para Musk “defender las expresiones de extrema derecha es sinónimo de defender la libertad de expresión”, señaló Ariel Goldstein días atrás a CNN radio.

Fuente: Clarín