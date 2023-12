Milei evalúa anular el decreto de Macri que prohíbe nombrar familiares para que asuma su hermana Karina

Javier Milei baraja anular el decreto 98/2018 de Mauricio Macri que prohíbe nombrar familiares para avanzar con la designación de su hermana, “El jefe”, Karina Milei como secretaria general de Presidencia.

Desde La Libertad Avanza expresaron que es muy probable que el presidente electo la incluya en el Gobierno de manera oficial y descartaron la opción de que lo asesore de forma externa.

La normativa actual indica que “no podrán efectuarse designaciones de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el Sector Público Nacional, que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado”.

En ese sentido, aclara que aplica para “el Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de Ministro. Quedan incluidos el cónyuge y la Unión Convivencial”.

El decreto surgió como una respuesta de Macri ante el escándalo del exministro de Trabajo Jorge Triaca tras la designación de familiares en el Gobierno. Su hermana Mariana estaba en el directorio del Banco Nación y su esposa, María Cecilia Loccisano, era subsecretaria de Coordinación Administrativa.

Al respecto, el abogado constitucionalista y director del Observatorio de la Calidad Institucional (OCI) de la Universidad Austral, Marcelo Bermolen, señaló que no se trata de un decreto contra el nepotismo que cumpla las variables globales comunes.

“Es muy limitado. Las leyes que se aplican en el mundo de este estilo suelen abarcar hasta el cuarto grado de relación o parentesco. Actualmente, sólo aplica para 20 funcionarios”, expresó.

“Además, Alberto Fernández había propuesto derogarla y no sólo no lo hizo, sino que no la cumplió. Hubo varios de sus funcionarios que nombraron familiares en sus ministerios. Es así que Milei también podría no derogar el decreto y nombrarla. Es una pérdida a dos puntas”, amplió.

Sobre la legislación que impide que el libertario nombre al exministro de la Corte Suprema Rodolfo Barra en la Procuración General del Tesoro por tener 75 años, desde La Libertad Avanza expresaron que no tienen decidido cómo accionar.

La ley 18.777 determina: “El Procurador del Tesoro de la Nación deberá ser ciudadano argentino, no menor de treinta ni mayor de setenta años, abogado con el título habilitante expedido o revalidado por Universidad Argentina y contar por lo menos con ocho años de antigüedad en la profesión”.

En ese sentido, Bermolén destacó que Milei podría habilitar la designación del exministro de Justicia de Carlos Menem mediante un decreto especial que lo exceptúe de la legislación actual.

De esa forma, el presidente electo debería detallar en el documento los argumentos que impliquen la necesidad del nombramiento de Barras.

Fuente: TN