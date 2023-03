Juan Jenefes sobre el inicio de clases: La educación es el único camino para la prosperidad

Este miércoles 1 de marzo inició el Ciclo Lectivo 2023 en Jujuy y la postal de la mañana fue de miles de infantes, niños, jóvenes y docentes que colmaron las escuelas de toda la provincia en un nuevo comienzo de clases.

Pasadas las 7:20 de la mañana el Colegio Nº 2 “Armada Argentina” dio inicio al acto protocolar y de esa ceremonia participó el diputado provincial Juan Jenefes, quien acompañó a los directivos, alumnos, docentes y padres de esa institución.

En diálogo con Canal 7 de Jujuy, el legislador provincial destacó la importancia de un nuevo inicio de clases. “Es nuestra obligación como funcionarios, como diputados acompañar a los establecimientos y apoyar a la educación que es el único camino para la prosperidad”.

“Mandela decía que un pueblo educado nunca será oprimido así que vamos a apoyar siempre a la educación porque es la manera de que los hijos sean mejores que los padres. Solo me queda desearle un excelente 2023 a todos los chicos que comienzan las clases”, agregó el diputado Jenefes.

Acto de inicio de clases en el Colegio Nº2 “Armada Argentina”

Por último, el legislador remarcó la importancia de la presencia de los padres a la hora de acompañar a sus hijos en el camino de la formación. “Los papás tenemos que estar muy presentes pero lamentablemente eso no sucede porque muchas veces los padres y madres trabajan doble turno, la situación social no lo permite. Hoy por hoy la educación en Argentina es un privilegio, no un derecho, por eso tenemos que pelear para que los chicos puedan dedicarse a estudiar y no a trabajar. De esa manera ellos podrán prosperar el día de mañana”.