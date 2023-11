La advertencia de una diputada de Milei: "Este va a ser el segundo Gobierno de Macri"

La diputada provincial electa en Entre Ríos por La Libertad Avanza, Liliana Salinas, volvió a cuestionar el acuerdo entre Javier Milei y Juntos por el Cambio y aseguró que “este va a ser el segundo Gobierno de Mauricio Macri”.

La armadora de La Libertad Avanza en Entre Ríos fue la primera referente del nuevo parido en cuestionar la alianza con Juntos por el Cambio y ahora asegura, antes incluso de asumir a su banca, que no tiene ningún político de referencia.

Tras recordar el trabajo que hizo durante la campaña junto a Javier Milei desde antes de su llegada a la Cámara de Diputados, Salinas aseguró que fue muy tajante al retirarle su apoyo tras el acercamiento con Macri. “Yo no estoy de acuerdo con esa alianza. Hay una estructura muy débil. Esa es una realidad. La hicimos ahora. Es la primera vez que participamos. Era lógico que hacer una alianza con Cambiemos se iba a quedar con todo nuestro trabajo”, se lamentó.

Por eso fue tan tajante al advertir: “Nuestra gente no está siendo tenida en cuenta. No está ocupando ningún lugar. JxC invadió todos los espacios. No sé si era la regla. Pero creo que es algo que está ocurriendo hoy”.

“Es Macri, sin dudas. Este va a ser el segundo Gobierno de Macri”, puso en palabras algo que se viene palpando en estas semanas de armado vertiginoso antes del 10 de diciembre.

Alcanza con repasar algunos nombres que Mieli fue dejando de lado y que eran, ni más ni menos, quienes representaban las propuestas más icónicas del libertario, como Emilio Ocampo, que quedó afuera del Banco Central, o Patricia Bullrich nombrada en Seguridad.

“La gente que estábamos acompañando a Javier, al sentirnos dejados de lado, cuando vimos que los espacios habían sido invadidos por la gente de Macri, dimos un paso al costado”, añadió sobre este tema.

Y finalizó con un tono crítico donde Macri es el blanco de las acusaciones: “Somos una estructura muy chica, muy débil. Y quedamos más débiles todavía. Es fácil para Macri quedarse con todo nuestro trabajo”.

