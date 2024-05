La canciller Mondino buscó bajarle el tono al conflicto diplomático con España: "Esto es una anécdota, no afecta la relación"

La canciller Diana Mondino calificó esta mañana como “una anécdota” la escalada diplomática que se registra entre los gobiernos de Javier Milei y de Pedro Sánchez, del Reino de España, y consideró que “la relación personal que pudiera o no haber entre los líderes no puede ni debe afectar la relación bilateral”.

La ministra de Relaciones Exteriores habló esta mañana en el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) y se refirió al tema más complicado que enfrenta su gestión. “Esto es una anécdota que tenemos con España. Es un caso bastante particular en donde la relación personal que pudiera o no haber entre los líderes de un país no puede ni debe afectar la relación entre la sociedad, la comunidad”, manifestó Mondino.

“No hace falta que cuente lo que es España para Argentina, tiene realmente de una importancia monumental. Este es un tema estrictamente interno, político. Desde el punto de vista de las relaciones exteriores, (los vínculos) son como los electrocardiogramas que hacen pip pip. No debería ser algo que afecte (el vínculo durante) los próximos 20 o 30 años”, aseguró.

En ese sentido, ratificó que el choque entre los presidentes de ambos países, a su juicio, no afecta a la relación mismo con las empresas españolas y resaltó que las compañías “han llamado a la concordia”. “Las inversiones se manejan de otra manera, porque son inversiones de larguísimo plazo”, consideró la ministra, en la primera declaración pública, tras el estridente choque diplomático entre Sánchez, que integra el socialista PSOE, y Milei, que es el referente principal del derechista La Libertad Avanza.

Milei - Sánchez

“Las empresas españolas a lo largo de los años tienen muchísima actividad. La comunidad argentina en España y española en Argentina es enorme. Esta es una cuestión que realmente debo decir que me sorprendió porque era un comentario muy lateral en donde no se nombró a nadie en particular”, afirmó Mondino sobre las declaraciones de Milei referidas, sino nombrarla, a la esposa del presidente español, Begoña Gómez. “Hay una sola frase que no merece nada, no es un agravio a España y no es ni siquiera un agravio a una persona en España, es un comentario”, afirmó. Y consideró: “Cada uno interpreta como quiere”.

La escalada diplomática

El choque entre Milei y Sánchez se origina en una vieja rivalidad que arrastran desde los tiempos de la campaña presidencial en Argentina. El año pasado, el mandatario español se había pronunciado en favor de Sergio Massa, el candidato de Unión por la Patria, un respaldo que se expresó mediante un video incluso en la previa al balotaje. Además, en discursos públicos el dirigente del PSOE castigó con dureza al líder libertario.

Pero en las últimas dos semanas se acrecentó la pulseada por declaraciones agresivas del gobierno de España, con funcionarios que trataron a Milei de “consumidor de sustancias”, de “fascista” y de tener posiciones contrarias a la democracia. La reacción del presidente argentino fue recordar, sin mencionar, las acusaciones judiciales por presunta corrupción que pesan sobre Begoña Gómez.

En las últimas horas, el choque de declaraciones derivó en una escalada de diplomática. Sánchez convocó a consultas a su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso Jiménez, y esta mañana la administración socialista confirmó que no regresará. Entre anoche y esta mañana, el propio Milei redobló los cuestionamientos a su contraparte. Lo trató de “cobarde” y de necesitar “asistencia psicológica”. Una historia que todavía no escribió su último capítulo.

Fuente: Infobae