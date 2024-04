"La era del Estado presente se ha terminado", las 10 frases más destacadas de la cadena de Javier Milei

Por cadena nacional, Javier Milei defendió este lunes la política económica de su gobierno. Acompañado por el ministro de Economía Luis Caputo, el presidente del Banco Central Santiago Bausili y su vice Vladimir Werning, más el secretario de Finanzas Pablo Quirno, el presidente celebró que el Gobierno terminó el primer trimestre con superávit fiscal del 0,2% del PBI, cumpliendo así con margen la meta fijada con el Fondo Monetario Internacional.

A continuación, las 10 frases más destacadas que dejó el discurso del Jefe de Estado, grabado esta tarde en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno:

1- “La era del Estado presente se ha terminado”.

Culminando su prestación, Milei planteó que “la supuesta era del 'Estado presente'” ha sido “un fracaso estrepitoso que ha sumergido al 60% de la población en la pobreza y nunca más vamos a volver a eso”. “La salida vendrá de la mano de la inversión del sector privado y del crédito”, sentenció.

2 - “Este es el único punto de partida posible para terminar para siempre con el infierno inflacionario”.

Tras celebrar el superávit fiscal alcanzado en el primer trimestre, el mandatario señaló que seguir por este camino es la única salida a la crisis que se desarrolló “desde la caída de la convertibilidad” y que nos llevó a convertirnos “en el mayor defaulteador serial del mundo, y a tener la presión impositiva más alta del mundo”.

3 - “Nos enfrentábamos a la peor crisis de la historia de nuestro país”.

En una definición contrafáctica, Milei se refirió a la “herencia” recibida de la gestión de Alberto Fernández. “Encontramos un país quebrado y al borde de una hiperinflación; teníamos un déficit de 5 puntos del productor en el Tesoro y un déficit financiero de otros 10 puntos en el Banco Central; teníamos una brecha cambiaria de casi 200% entre el dólar oficial y el dólar libre; y un sobrante monetario similar al que teníamos en la previa del 'Rodrigazo'”.

El presidente agregó que además había “una deuda no reconocida con importadores por más de 50 mil millones de dólares; una deuda en pesos por el equivalente de 90 mil millones de dólares y el acuerdo con el FMI estaba caído”. “Durante la primera semana de nuestro gobierno, la inflación venía corriendo al 1,2% diario”. También advirtió que “la destrucción del balance del Banco Central era peor que la de la hiperinflación del 89, e indicadores sociales peores a los de la crisis del 2001″.

4 - “La causa de todos los males en la Argentina era el déficit fiscal”.

El mandatario apuntó contra “los políticos” y su “obsesión” por “gastar lo que no tenemos”. “Agotadas las fuentes de endeudamiento y la suba de impuestos, recurrían a la emisión monetaria que es la única y probada causa de la inflación”, señaló. Para Milei si se acaba con el déficit “se acaba la emisión monetaria y la inflación”.

5 - “Avanzamos en el programa de estabilización de shock más ambicioso de nuestra historia”.

De esta forma definió a la primera etapa del plan de Gobierno con el cual festejó haber logrado “el superávit financiero en tan solo un mes, un hito que no tiene parangón en la historia del mundo occidental”, exageró.

6 - “El Gobierno tenía razón y nuestro plan está funcionando”.

Milei lo planteó como “un milagro económico” haber logrado el superávit financiero trimestral luego de casi 20 años, habiendo recibido la herencia que recibimos”. El líder libertario fundamentó el logro gracias a la “motosierra” y “no, como dicen algunos, a la licuación del gasto público”.

7 - “Por primera vez en mucho tiempo, no se le traslada el costo del ajuste a toda la población”.

Para el presidente, el ajuste solamente recae en “aquellos que fueron beneficiados por el modelo empobrecedor del pasado”. “No solo ha sido posible terminar con el déficit fiscal, sino que lo hemos hecho de una manera que es económicamente sustentable y moralmente deseable, ya que por primera vez en la Argentina no pagan justos por pecadores”, declaró.

8 - “Si el Estado no gasta más de lo que recauda y no recurre a la emisión, no hay inflación: no es magia”.

Parafraseando una histórica frase de Cristina Kirchner, el Presidente señaló que “todavía queda mucho camino por andar, pero no hay ningún secreto. Si el Estado gasta más de lo que recauda y financia ese faltante con emisión monetaria, entonces habrá inflación”. “Esto es ley de la historia, si el Estado no gasta más de lo que recauda y no recurre a la emisión, no hay inflación. No es magia”.

9 - “El déficit cero no es solo una consigna de marketing para este gobierno, sino que es un mandamiento”.

El economista liberal libertario continuó defendiendo su gestión e insistiendo con que “la inflación es un robo y el déficit fiscal es la causa de la inflación”. “Cada peso que le sobre al Estado Nacional, lejos de aumentar el gasto, será devuelto a los argentinos a través de reducción de impuestos”, anunció.

10. “Los argentinos están sufriendo, pero saben que este es el único camino posible”.

Milei concluyó su discurso por cadena nacional destacando “el esfuerzo heroico” de la sociedad en su conjunto: “No hay día que pase que no me asombre a mí, y a todos los que me acompañan, la entereza con la que los argentinos están enfrentando este desafío. No hay alternativa más que rendirse a los pies de un pueblo que ha decidido abandonar la esclavitud y emprender el largo camino por el desierto hacia la tierra prometida”.

Fuente: Infobae