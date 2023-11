La fuerte advertencia de un sindicalista aeronáutico a Milei por el futuro de Aerolíneas Argentinas

El plan de Javier Milei de entregarle Aerolíneas Argentinas a los trabajadores no cayó bien entre los gremios del sector y uno de los principales sindicalistas lanzó una dura advertencia contra el flamante presidente electo.

“Si se quiere cargar Aerolíneas nos va a tener que matar y cuando digo matar, literalmente, va a tener que cargar muertos, que me anote primero”, sentenció Pablo Biró, titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), uno de los principales gremios del sector aeronáutico.

En esa misma línea, advirtió: “Si nos quiere meter en cana y abolir el derecho de huelga, detenernos, perseguirnos y gobernarnos por decreto, será [Alberto] Fujimori, la historia lo juzgará y terminará en cana”.

En paralelo, Biró pidió esperar a que el presidente electo presente el plan que tiene pensado para la aerolínea de bandera y se mostró confiado en demostrarle con números que la empresa “es eficiente y sustentable”.

Aerolíneas Argentinas

El titular de APLA remarcó que con Aerolíneas Argentinas “se ha demostrado que una compañía puede gestionar eficientemente” y aclaró que si Milei avanza con la quita de impuestos, la aerolínea de bandera se vería beneficiada.

“Si a Aerolíneas le sacás algunos impuestos, es superavitaria de inmediato. Ahora aporta de manera impositiva más del doble de lo que el Estado pone para su funcionamiento, tenemos herramientas para demostrar que es necesaria”, aclaró.

javier milei

El gremialista sostuvo que “el pueblo expresó hartazgo” en el reciente balotaje y que está a la espera de la propuesta de Javier Milei. “Apelo a la prudencia”, señaló en una entrevista que dio a Nacional Rock.

“Si hay mesa de diálogo y quieren discutir, tenemos argumentos para discutir porque los trabajadores ya mostramos que una compañía pública puede generar riqueza”, recalcó Biró, quien insistió en que el planteo de Milei está atravesado por una cuestión ideológica.

Lejos de ocultar su pertenencia política, fue uno de los principales actores que se resistió a la política de “cielos abiertos” del gobierno de Mauricio Macri, Biró dijo que “todo el mundo sabe” quién es y de dónde viene y lanzó una advertencia para el líder de La Libertad Avanza: “Todo el mundo sabe la capacidad que tenemos los sindicatos aeronáuticos. No hace falta que yo lo diga. Lo vamos a hacer en defensa de los intereses nacionales”.

Si bien se mostró abierto a mantener el diálogo con el futuro gobierno, alertó: “Si el proyecto es un país sin ferrocarriles, sin marina mercante, sin una red ferroviaria y encima sin línea aérea es otra cuestión, tiene que ver con un tema ideológico. Pero si de números se trata, tenemos para defenderla en cualquier ámbito”.

Biró remarcó que APLA debe aceptar el resultado electoral, se mostró convencido de que Milei tiene “una oportunidad histórica de conseguir consensos y demostrar que los fanatismos no lideran” y mantuvo una fuerte crítica contra el gobierno actual.

“No es momento de cargar culpas, pero Milei está donde está porque tuvimos un gobierno donde el Presidente y la vice no se hablaron tres años. Después de Chocolate [Rigau], los yates y todo. A mí no me vengan de nuevo a dar manija de que Milei no puede gobernar, vamos a ver”.

Mauricio Macri

El plan de Javier Milei para Aerolíneas Argentinas

Una de las primeras propuestas que planteó Javier Milei, luego de resultar electo con casi el 56% de los votos en el balotaje, fue dejar a Aerolíneas Argentinas “en manos de los trabajadores” y que funcione como una suerte de cooperativa.

Pablo Biró se manifestó en contra de la propuesta del presidente electo y adelantó que al líder de La Libertad Avanza le será difícil discutir ese plan en el Congreso Nacional.

“Si me decís: '¿De la cooperativa qué opinan?'. Aerolíneas no es del presidente que ganó, es de todos los argentinos. Y quien dispone los bienes es el Congreso Nacional. Van a tener que ir a tratar cualquier planteo en el Congreso, y ahí quien quiera escuchar nuestras voces, vamos a decir qué opinamos”, advirtió.

En esa línea, remarcó en varias oportunidades que la compañía conducida por Pablo Ceriani genera 700 mil dólares por hora y adelantó de que cuando el próximo gobierno asuma y vea los números dará marcha atrás con la propuesta de la cooperativa.

“Cuando uno empieza a conocer Aerolíneas de adentro no tiene nada que ver con los prejuicios y la mala propaganda que se hace por el uso político. Después, en cuanto a la cooperativa y demás, es un título. Aerolíneas es de todos los argentinos, no es de los trabajadores, mucho menos de los sindicatos, ni hablar de una agrupación política”, sintetizó.

Fuente: Todo Noticias