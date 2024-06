La fuerte crítica de Bullrich al juez Casanello en la causa por alimentos: "Se metió la Justicia a hacer de almaceneros

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se mostró muy disconforme por el actuar de la Justicia en la causa abierta por el reparto de los alimentos almacenados en la provincia de Tucumán y en el Conurbano Bonaerense, y aseguró que “se metió a hacer de almaceneros”.

“Fue una contraofensiva que hicieron los falsos movimientos sociales para desarmar la lógica. En el medio se metió la Justicia a hacer de almacenero. ¿Qué es esto? Decide la Justicia cómo se reparten los alimentos en la Argentina”, sostuvo la funcionaria sobre los allanamientos a los galpones de acopio de productos.

En una entrevista con el periodista Ignacio Ortelli para el programa Si Pasa Pasa por Radio Rivadavia, agregó: “A mi nadie me explica qué pasó. La Policía Federal y la Gendarmería les tocó hacer los allanamientos y en cada lugar no había ningún alimento vencido”.

"La Justicia lo que debe hacer es supervisar si lo que se compró y lo que está es correcto. ¿Qué sabe cómo se reparten los alimentos la Justicia? Nos hicieron salir de urgencia, uno puede cometer un error, meter la pata, ser injusto. Llegar a una zona y nos pueden tomar un camión. No se hacen las cosas así porque la Justicia te obliga", desarrolló.

Asimismo, en referencia a los fallos del juez Sebastián Casanello, la funcionaria planteó: “¿Qué sabe el juez, para no hablar de la Justicia, cómo se reparten los alimentos? Ese juez procesó la semana anterior mandó a indagatoria a una cantidad de gerentes de la pobreza que se robaban los alimentos, y ese mismo juez salió al otro día a decir “repartan los alimentos”, alimentos que no se vencían. Una de cal y una de arena”.

“Por qué tengo que salir a repartir por el criterio de un juez y no por una política pública. ¿Qué hace el juez? ¿Hace política con los alimentos? No entiendo. Esto es lo que no podemos aceptar”, puntualizó Bullrich luego de que Casanello ordenara al Ministerio de Capital Humano a entregar un plan de reparto de los alimentos, respaldado por la Cámara Federal tras la apelación de la cartera que conduce Sandra Pettovello.

Además, en un mensaje al Poder Judicial la ministra, que admitió estar “furiosa”, denunció que “durante 20 años no se les ocurrió hacer ninguna causa contra estos señores distorsionadores”, en referencia a los dirigentes sociales, y cuestionó que a tan solo seis meses de gestión libertaria, la Justicia ordenó repartir los alimentos. "Ningún fiscal lo detuvo para que cuenten la ruta de apriete a los pobres”, expuso.

“Ahora que están todos procesados e indagados apareció la Catedral con una mesa de comida, el juez pidiendo que reparta la comida... quiere decir que aparecieron todos a proteger a los gerentes de la pobreza", criticó e ironizó: “El hambre apareció el 10 de diciembre. Estoy furiosa porque no hay que hacer seguidismo de eso, hay que mirar las cosas con un poquitito más de distancia”

La advertencia a la protesta contra la Ley Bases

A raíz de la convocatoria impulsada por la oposición en contra de la Ley Bases que se tratará el próximo miércoles en el Congreso de la Nación, Bullrich advirtió: “Que no se les ocurra tirar una piedra, levantar una baldosa, porque no, hay límites”.

“Vale solamente la palabra, no vale la piedra, no vale el palo, no vale intentar tomar el Congreso", sostuvo ante el llamado del titular de Camioneros, Pablo Moyano, y afirmó: “Tenemos fuerzas preparadas y listas para actuar si intentan el uso de la violencia. No hay tu tía, ni lo pienso”.

El respaldo a Milei

En otro pasaje de la entrevista, destacó que el Gobierno de Javier Milei “va hacia una salida exitosa”, y que el modelo adoptado “ya se probó en distintos modelos históricos de la Argentina y fue el único que dio riqueza y resultados”.

Por su parte, Bullrich adelantó: “Vamos hacia un país sin déficit, con superávit y sin inflación”, y apuntó contra sectores de la oposición ya que “como este es el camino, intentan lo que ellos llamarían la desestabilización. Pero nosotros vamos a seguir remando con los remos que tenemos, que es el apoyo popular”.

“A algunos no les gustará este camino de cambio porque les toca los bolsillos”, concluyó.

Fuente: Noticias Argentinas