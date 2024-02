La fuerte respuesta de Scioli a Unión por la Patria tras sumarse al gabinete de Milei

Daniel Scioli salió al cruce de los cuestionamientos de Unión por la Patria por sumarse al gabinete del presidente, Javier Milei. El designado secretario de Turismo, Ambiente y Deportes planteó: "Me critican porque quiero trabajar", en declaraciones a Aire de Noticias, por radio Mitre.

Scioli respondió las duras críticas que recibió del kirchnerismo como de la diputada de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, que dijo que le cayó "pésimo" y que le provoca "muchísimo enojo" la decisión del dirigente peronista.

El designado funcionario del Gobierno dijo que no entiende "qué les puede llamar la atención" a quienes lo critican: "Siempre vieron disposición de mi parte, siempre me la jugué en momentos críticos", y planteó: "Vine a trabajar de secretario en un ministerio (Interior), no se me rasgan las vestiduras".

Scioli dijo que con el ministro del Interior, Guillermo Francos, llegaron a la conclusión que podía ayudar más desde una función en el país y habló de su vínculo con Milei: "Tengo una relación de hace ocho años con él, de afecto y respeto, y le reconozco cómo interpretó la voluntad de cambio de la sociedad, tiene la misión de cumplir con las expectativas, con un punto de partida complejo, y yo le expresé la voluntad de ayudar".

Scioli planteó: "¿Está mal querer ayudar? Dije: 'Este momento es el momento', mi objetivo pasará por aportar soluciones en un contexto donde no hay plata, con el ingreso de dólares a través del turismo, me critican porque quiero trabajar, no me quedé en la tranquilidad de Brasil, hay algo superior, los intereses de la Argentina".

Daniel Scioli: "Terminó mi tiempo en política electoral"

Scioli dijo que terminó su tiempo "en política electoral, tras no darse las condiciones" el año pasado, después de que Unión por la Patria designara una fórmula de unidad en las elecciones ejecutivas, que lo marginó de una precandidatura presidencial, que encabezó Sergio Massa.

El designado secretario de Turismo, Ambiente y Deportes planteó: "Terminado eso, y esto lo sabe muy bien el Presidente, lo que quiero es colaborar, ayudar, aportar mi experiencia, si soy criticado por eso, bueno, me quedo tranquilo de que estoy haciendo lo que siento".

Daniel Scioli, a los gobernadores: "Siempre hay cosas para optimizar en cada provincia"

El exgobernador bonaerense habló del reclamo de los gobernadores a cambio de apoyo a Ley Ómnibus en particular en Diputados, la coparticipación del impuesto País, exigencia resistida por Nación: "Es un debate que se está dando ahora, el Presidente hizo un llamado al ordenamiento, siempre hay cosas para optimizar en cada provincia".

Fuente: TN