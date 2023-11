La historia viral del balotaje: es autoridad de mesa y espera por su hermana que no conoce

En medio de las elecciones presidenciales, una historia se hizo viral en Twitter y captó la curiosidad de los usuarios. Un presidente de mesa contó que su hermana que no conocía votaba en el mismo lugar que él y la estaba esperando.

“Mi nota de color de esta elección: en la mesa donde soy presidente de mesa vota también mi hermana. Nunca la conocí así que si viene a votar hoy vamos a tener momento emotivo en la mesa”, contó el usuario Cristian Crivelli.

Ese posteo enseguida tomó repercusión dado que los tuiteros querían saber cómo continuaba la historia. Llenaron al joven de preguntas y aseguraron que quedarán pendientes para saber el desenlace.

Una de las cosas que se preguntaban sobre cómo podía ser que no conociera a su hermana, el usuario respondió: “Es hija de mi papá (tampoco lo conocí, murió en 2004). No sé, nunca se dio, mi mamá también falleció en 2005 así que generé como una coraza de la no familia y nunca le presté atención. Vamos a ver si aparece”.

Los hermanos votan en la misma mesa hace tres elecciones, pero por el momento no se han llegado a cruzar. Él además reconoció que es la primera vez que es presidente de mesa, por lo que toda la mesa está enterada de la situación.