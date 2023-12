La Libertad Avanza logró designar al presidente provisional del Senado: será Bartolomé Abdala

En un clima cargado de tensión, tanto en la interna libertaria como con el kirchnerismo, La Libertad Avanza superó la primera prueba en un Senado en el que solo el 10% de los miembros pertenecen a la bancada libertaria. La vicepresidenta Victoria Villarruel abrió su primera sesión en el Senado luego de lograr una mayoría circunstancial con todos los bloques de la oposición con excepción de Unión por la Patria, que bloqueaba hasta ahora la definición de las autoridades.

El nuevo presidente provisional del Senado será el puntano Bartolomé Abdala . A principios de diciembre, Javier Milei había propuesto al formoseño Francisco Paoltroni. Pero el formoseño quedó atravesado por la interna libertaria.

Fuentes parlamentarias advertían en los últimos días que Villarruel, corrida de Ejecutivo nacional, buscaba poner alguien que le respondiera. Por otra parte, el jefe de la bancada K, José Mayans, que responde al gobernador de Formosa Gildo Insfrán, veía un peligro potencial en que su comprovinciano pudiera sumar poder y visibilidad. El propio Paoltroni habló públicamente de supuestas negociaciones entre el kirchnerismo y Villarruel para correrlo. Cerca de la titular de la Cámara lo negaron.

El martes, Villaruel había llevado adelante una reunión de labor parlamentaria para discutir con los jefes y representantes de todos los bloques la sesión de este miércoles. Ya había llegado previamente a un acuerdo con todas las bancadas opositoras, que juntas representan a 39 senadores (2 más que el necesario para el quorum), menos UxP, que hoy tiene 33 senadores propios.

Victoria VillarrUel preside sesión en el Senado

La sesión comenzó a las 15.15 con 38 senadores sentados en sus bancas. Acompañaron a LLA la UCR, Frente PRO, Cambio Federal, Unidad Federal, Por Santa Cruz, Partido por la Justicia Social, Juntos Somos Río Negro y Frente Renovador de la Concordia Social (Misiones). El interbloque K rechazó la convocatoria a la sesión y la propia reunión de labor, bajo el argumento de que no podían llevarse a cabo sin una convocatoria a sesiones extraordinarias de parte del Ejecutivo.

Pero el nuevo oficialismo y los demás bloques opositores impusieron los números y, por lo tanto, también la interpretación de que, como no se tratarán proyectos de ley sino cuestiones internas a la Cámara, estaba permitido sesionar, y que así lo determinó la Corte Suprema en el pasado.

“Coincidimos plenamente con Milei, que decía que dentro de la ley todo, fuera de la ley, nada. El reglamento nos indica qué hacer para que tenga legalidad. Esta sesión viola la Constitución y el reglamento del Senado. No hay necesidad de empezar mal una gestión de Gobierno”, dijo el jefe UxP, José Mayans, que también se encargó de cuestionar duramente las medidas que anunció en las últimas horas el nuevo gobierno.

“Esta película ya la vimos. Se junta una nueva mayoría para respaldar esto, que no representa que nos votó la gente para que seamos el 45% del Senado. Vamos a defender eso. El pueblo argentino está sorprendido, votó dolarización y tiene devaluación. Y vienen en una sesión ilegal, ilegítima e inconstitucional, tratando de determinar cómo va a trabajar el parlamento sin la primera minoría. Bueno, uno tiene que hacerse cargo de las consecuencias que esto trae”, advirtió el formoseño.

“Es el cogobierno de la UCR, del PRO, de espacios provinciales. Ustedes son el grupo motosierra y nosotros somos la oposición a este gobierno y a este ajustazo que va a vivir el pueblo. Somos claramente la oposición a este gobierno”, afirmó, luego, Juliana Di Tullio, jefa del sector más alineado con Cristina Kirchner dentro del interbloque de UxP.

Villarruel desestimó los cuestionamientos y se votó por continuar con la sesión, que el resto de los bloques defendieron. “Se preguntan que une a esta mayoría: la une el cansancio de haber tolerado 20 años de prepotencia en esta Casa. Querer invalidar esta sesión hoy es parte de un ardid que comenzaron ustedes hace semanas. El 4 de diciembre, todavía en sesiones ordinarias, se pidió una reunión de labor para que se discutan las nuevas autoridades. Ni nos contestaron, no hicieron nada, querían dejar acéfala esta casa”, lanzó el salteño Juan Carlos Romero, de Cambio Federal.

“Los reyes del 'si tengo número te impongo todo'. ¿Ahora están nerviosos porque no tienen número? Están en minoría, chicos, sorry, se fue. Gracias, besito y hasta luego”, lanzó la radical Carolina Losada, que ocupará la Vicepresidencia 1° de la Cámara y advirtió que la línea sucesoria nacional estaba rota si no se definían autoridades.