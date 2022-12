Larreta acusó al Alberto Fernández de atentar contra la democracia al no acatar el fallo de la Corte Suprema

Horacio Rodríguez Larreta criticó con dureza a Alberto Fernández por no acatar el fallo de la Corte Suprema sobre los fondos de coparticipación que el Gobierno nacional debe restituirle a la Ciudad de Buenos Aires.

“El Presidente decidió violar el orden constitucional y atentar contra el Estado de Derecho. No lo vamos a permitir”, afirmó el jefe de Gobierno porteño.

En una conferencia de prensa desde la sede del Ejecutivo de la Ciudad, Larreta afirmó que la decisión del mandatario “no es en contra de la Ciudad: es en contra de la Constitución Nacional, de la seguridad jurídica en nuestro país, es en contra de cualquier posibilidad de desarrollo”.

“¿Quién va a confiar en un país donde no se respetan las decisiones de la Justicia? ¿Quién va a invertir? ¿Quién va a generar trabajo? ¿Qué podemos esperar los argentinos si el propio Presidente no cumple la ley? Esto supera todos los límites imaginables”, cuestionó.

Y agregó: “El Presidente decidió quebrar el orden constitucional, violar por completo el Estado de Derecho y atentar contra la democracia. Desde la vuelta de la democracia no hay antecedentes de un Presidente no cumpliendo un fallo de la Corte”.

“Esta manera kirchnerista de entender el poder se está terminando”

Larreta anticipó que presentará una denuncia contra los funcionarios que no acaten la orden judicial del máximo tribunal. “No vamos a permitir que se lleven puesta a la República y dejen a la Argentina al borde del abismo”, insistió.

“Esta manera kirchnerista de entender el poder se está terminando. La Argentina ya decidió cambiar”, aseguró.

Asimismo, consignó que los bloques legislativos de Juntos por el Cambio “están analizando otras acciones judiciales y legislativas”.

“Cuando me devuelvan los fondos, bajamos los impuestos”

Rodríguez Larreta ratificó la eliminación del impuesto a las compras con tarjeta de crédito, implementado por la Ciudad tras el recorte de fondos, una vez que el Gobierno acate la sentencia y gire los recursos.

“Ratifico que cumplo con mi palabra. Cuando me devuelvan los fondos, bajamos los impuestos. Y los vamos a bajar”, afirmó en el cierre de su discurso.

El miércoles, la Corte Suprema falló a favor del gobierno de Larreta en su reclamo contra la Nación por la quita de fondos de coparticipación. En 2022 representarán una pérdida de $154.000 millones para las arcas de la Ciudad.

Anoche, a través de un comunicado, Fernández y catorce gobernadores oficialistas argumentaron que el fallo de la Corte es “inédito, incongruente y de imposible cumplimiento”. A la vez, el primer mandatario ordenó recusar a los cuatro jueces del máximo tribunal y presentar un pedido de revocatoria in extremis de la decisión judicial.

La rueda de prensa se produjo tras una serie de reuniones que mantuvo el jefe de Gobierno porteño con funcionarios del área de Hacienda y Finanzas en las últimas horas, luego de la decisión del presidente Alberto Fernández de objetar el fallo del máximo tribunal que aumentó a 2,95 el coeficiente que recibe la ciudad por los fondos coparticipables.

El jueves, el Presidente decidió recusar a los miembros de la Corte Suprema, y presentar un pedido de revocatoria “in extremis” contra la resolución cautelar dictada por el máximo tribunal por considerarla de “imposible cumplimiento”, según se informó oficialmente.

“En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe”, argumentó el Gobierno, a través de un comunicado, luego de una reunión entre el Presidente y gobernadores peronistas en Casa de Gobierno.

Criticas de la oposición

En un comunicado, Juntos por el Cambio expresó más temprano su “más enérgico repudio” y su “profunda preocupación por la explícita desobediencia del Presidente Alberto Fernández ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. También advirtieron que pone en peligro “el funcionamiento de las instituciones” y “la seguridad jurídica”.

“No se puede elegir si la Constitución se cumple o no. Un fallo de la Corte en esta materia es la última palabra de la legalidad. Desde JxC no vamos a admitir vivir en un país en que la ley sea optativa. La ley debe ser cumplida por todos y principalmente por aquellos que ejercen el poder y deben dar el ejemplo. Poner en tela de juicio la Constitución desde la cúspide del poder político no sólo pone en peligro el funcionamiento de las instituciones, sino también la seguridad jurídica y contractual de todos los argentinos”, resaltaron.

También destacaron que “el incumplimiento de lo dispuesto por la Corte por parte del Gobierno Nacional representa un conflicto institucional y de poderes sin precedentes en la historia de nuestro país”.

La oposición llamó asimismo a “decirle basta al atropello constante del kirchnerismo a las instituciones”. “No es opcional acatar un fallo de la Justicia, es esencial para convivir en sociedad y en estado de derecho. Abandonar estos principios es la antesala a poner en juego la República y la democracia. Es hora de terminar con la impunidad y los privilegios en la Argentina”, concluyeron.

Por su parte, la líder de la CC, Elisa Carrió, presentará hoy en los tribunales federales de Comodoro Py una denuncia penal contra el jefe del Estado y los funcionarios que no acaten la sentencia de la Corte.

