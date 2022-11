Larreta, sobre la jugada de Cristina Kirchner en la Magistratura: Incumplió la ley, vamos a ir a la Justicia

Luego de que el Frente de Todos votara y aprobara el pasado miércoles la designación del senador K, Martín Doñate, como miembro del Consejo de la Magistratura, a pesar del fallo de la Corte Suprema, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, criticó a Cristina Kirchner y la acusó de “pasarse de la raya”.

“Cristina volvió a no cumplir con la ley, pasó la raya porque hay un fallo de la Corte. No tengo duda que Luis Juez va a ser el rempresentante del Senado en el Consejo de la Magistratura”, expresó Larreta.

Por otra parte, el jefe de Gobierno porteño criticó las medidas para combatir la inflación que está tomando el Gobierno nacional: “Se resuelve con un plan, no con parches, tenemos que desarrollar un modelo a largo plazo, los controles de precios nunca sirvieron”.

Las declaraciones de Horacio Rodríguez Larreta se dieron en el marco del anuncio de la apertura de la calle Palpa para permitir la conexión de la calle Fraga con la avenida Triunvirato. Es parte del programa de gobierno porteño de integración socio-urbana para logra una mejor conectividad y accesibilidad de los barrios más carenciados.

Con el foco de la actividad puesto en el aspecto social, el jefe de Gobierno de la Ciudad aprovechó también para mostrar sus diferencias con la gestión de Alberto Fernández en este aspecto.

“Me duele que el Gobierno nacional siga profundizando el modelo de asistencialismo crónico, que destruye muchas veces el trabajo”, indicó.

“Argentina necesita menos planes y más trabajo. No podemos seguir superponiendo planes sociales, es un parche arriba del otro. Nuestra política social es opuesta a la del Gobierno nacional, acompañamos a los mas vulnerables con la ayuda del estado, pero sin avivadas, siempre apostando al trabajo como salida”, añadió Larreta.

“A cada persona que recibe un plan, controlamos que cumpla con las contrprestaciones previstas”, explicó el titular del ejecutivo porteño al mismo tiempo que criticó la polémica por los 250.000 beneficiarios del plan Potenciar Trabajo que según la AFIP declararon Bienes Personales o compraron dólar.

“Se empezaron a denunicar irregularidades con los planes sociales, 250 mil, no puede pasar nunca más, asi no se cuida a la gente y el dinero de todos los argentinos, no es el camino”, analizó.

Eso le dio el pie para anunciar que desde su gobierno reglamentarán la imposibilidad de suporponer planes sociales “que tengan el mismo objetivo”.

“Los planes sociales deben ser una ruta al trabajo y al progreso, deben ser directos, sin intermediarios, hoy están privatizados, la manejan punteros que nadie votó y usan ese poder para extorsionar a esa gente para que vaya a las marchas; debe ser temporal, cuando es eterno termina siendo una trampa de la que no se puede salir que no se puede elegir; y deben cumplir con las contrsprestaciones. El asistencialismo no va más” ,detalló.

Por último, en un tono más electoral, señaló: “la generación del 23 tenemos que dar vuelta la historia”.

Fuente: Todo Noticias