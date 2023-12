Las principales medidas de Javier Milei en su primera semana como presidente

Tal como lo había proyectado durante su campaña, Javier Milei tuvo una rápida curso de acción en sus primeros días como Presidente de la Nación. Apoyado en las figuras de dos funcionarios que ya tuvieron roles ministeriales y actualmente están frente a áreas claves, como Luis Caputo y Patricia Bullrich, en 48 horas planteó sus iniciativas económicas y el rol de las fuerzas de seguridad ante posibles manifestaciones en su contra.

Hasta el momento, el titular del Poder Ejecutivo tuvo apariciones públicas en sus reuniones diarias de Gabinete, además de una transmisión por redes sociales realizada el pasado viernes, en donde no concretó ningún anuncio. Ese rol se lo delegó a los mencionados ministros y al portavoz presidencial, Manuel Adorni, quien en conferencias matutinas se encargó de responder las consultas de la prensa sobre áreas claves, como jubilaciones o paritarias.

Al mismo tiempo, el Gobierno anunció que "todos los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo recibirán el bono de emergencia de $10.000 el sábado 16 de diciembre de 2023". El mismo se pagó a todos los beneficiarios mediante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Las 10 medidas anunciadas por Luis Caputo en el Ministerio de Economía

A través de un mensaje grabado, Luis Caputo -ministro de Economía- precisó los primeros pasos en materia financiera que concretará su gestión:

1- Precio del dólar oficial, aumento del impuesto PAÍS y a las retenciones:

"Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial", anunció Caputo para referirse a una fuerte devaluación del dólar oficial: "El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos". El ministro de Economía de Milei aseguró que así “los sectores productivos tendrán realmente los incentivos adecuados para aumentar la producción”.

Además, "esto va a estar acompañado por un aumento provisorio del impuesto PAÍS a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias" para beneficiar "a los exportadores con un mejor precio" y equiparar "la carga fiscal para todos los sectores, dejando de discriminar al sector agropecuario".

2- Contratos laborales del Estado:

No se renovarán los contratos laborales del Estado que tengan menos de 1 año de vigencia. Caputo dijo que es "una practica habitual en política incorporar familiares, amigos, antes de la finalización de un término de mandato".

3- Suspensión de la pauta oficial:

Se decreta la suspensión de la pauta del Gobierno Nacional por un (1) año. "Durante el 2023, entre la Presidencia y los ministerios, se gastaron 34.000 millones de pesos en pauta", aseguró el ministro de Economía y agregó: "No hay plata para gastos que no sean estrictamente necesarios, y mucho menos, para sostener con plata de los contribuyentes medios que se crean solo para alabar las virtudes de los gobiernos de turno".

Posteriormente, Martín Menem-presidente provisional de la Cámara de Diputados, electo en La Rioja por La Libertad Avanza- señaló que el recinto que preside tomará la misma decisión con la pauta oficial.

4- Se reformulan los ministerios y secretarías:

Conforme la Ley de Ministerios decretada por Milei, los Ministerios se reducirán de 18 a 9 y las Secretarías de 106 a 54. Según Caputo, esto va a redundar en una reducción de más del 50% de los cargos jerárquicos de la política y del 34% de los cargos políticos totales del Estado Nacional.

5- Transferencias a las provincias:

Se reducirá al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias. "Recursos que, lamentablemente, en nuestra historia reciente se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos", argumentó Caputo.

6- Obra Pública:

El Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva, y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. El ministro de Economía indicó que "no hay plata para pagar más obra pública que muchas veces termina en los bolsillos de los políticos o de los empresarios de turno".

"La obra pública ha sido siempre uno de los focos de corrupción del Estado y con nosotros eso se termina", aseguró Caputo y detalló: "Las obras de infraestructura en Argentina serán realizadas por el sector privado, ya que el Estado no tiene plata ni financiamiento para llevarlas a cabo".

7- Subsidios en Energía y Transporte:

Se reducirán los subsidios a la Energía y al Transporte. El ministro de Economía expresó que "hoy el Estado sostiene artificialmente precios bajísimos en tarifas energéticas y transporte a través de estos subsidios".

Para Caputo, "la política siempre lo ha hecho porque de esa forma engañan a la gente haciéndoles creer que les ponen plata en el bolsillo". "Pero como todos los argentinos ya se habrán dado cuenta, estos subsidios no son gratis, sino que se pagan con inflación. Lo que te regalan en el precio del boleto te lo cobran con los aumentos en el supermercado. Y con la inflación son los pobres los que terminan financiando a los ricos", añadió.

Además, hizo un guiño a las provincias remarcando que "los subsidios al transporte en el AMBA son un acto de profunda discriminación con las provincias del interior" y sumó: "Así que vamos a terminar también con esa discriminación hacia el interior".

8- Planes Potenciar Trabajo, AUH y Tarjeta Alimentar:

Caputo reveló que se mantendrán "los planes Potenciar Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto del 2023" y que reforzarán "las políticas sociales que son recibidas directamente por quienes la necesitan, sin intermediarios, como la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar". Al respecto de estos dos últimos, se duplicará la Asignación Universal por Hijo y se aumentará la Tarjeta Alimentaria al 50%.

9- Derechos de exportación:

El ministro de Economía, adelantó que, "finalizada la emergencia", avanzarán "en la eliminación de todos los derechos de exportación". Caputo lo consideró "un gravamen perverso que entorpece el desarrollo argentino".

10- Reemplazo de las SIRA:

Finalmente se anunció que reemplazarán "el sistema SIRA de importaciones por un sistema estadístico y de información que no requerirá de la aprobación de licencias". "Se termina así la discrecionalidad y se garantiza la transparencia del proceso de aprobación de las importaciones. El que quiera importar, ahora podrá hacerlo, y punto", indicó el ministro de Economía.

El protocolo antipiquete anunciado por Patricia Bullrich

En una conferencia de prensa, dos días después de los anuncios de Luis Caputo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich detalló el protocolo que tomarán las fuerzas de seguridad en caso de movilizaciones:

1. No más vías alternativas de tránsito durante los cortes

La ministra comenzó diciendo que "ya no se tendrán en cuenta" la liberación de vías alternativas durante los cortes. Esto quiere decir, en palabras de la propia titular de Seguridad: "si se corta la vía principal, se libera la vía principal.

"El propósito de este protocolo es cumplir la ley y, como dice el presidente: el que las hace, las paga", lanzó Bullrich al respecto de este punto. En esa línea, agregó que será prioridad del Gobierno "cuidar a quienes nos cuidan", por lo que se establecerá un protocolo de actuación "que proteja en su accionar a las fuerzas federales".

Posteriormente, el Ministerio de Seguridad lanzó un comunicado donde profundizó sobre el protocolo y enfatizaron: "Se actuará hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación".

2. Intervención de las cuatro fuerzas federales y del Servicio Penitenciario Federal

Bullrich indicó además que, a partir de ahora, participarán "las cuatro fuerzas federales y el servicio penitenciario federal" frente a cortes, piquetes y bloqueos, "ya sean parciales o totales". Además sostuvo que "podrán intervenir de acuerdo a los códigos procesales vigentes", cuando "haya delito infraganti".

Destacó además que "las fuerzas federales actuarán en las zonas federales. Eso llevará a que las fuerzas provinciales deben actuar en las zonas de sus competencias y tener un trabajo en común".

Sobre este punto, el comunicado del Ministerio de Seguridad detalló que la intervención podrá ser "sin orden judicial, como lo determina el artículo 194 del Código Penal para los delitos en flagrancia".

3. Creación de un registro de las organizaciones que participen de los cortes

"Se va a crear un registro de las organizaciones que participen en estos hechos. Y que sistemáticamente hacen de voceros hacen de este tipo de manifestaciones. Es por eso que se deroga el protocolo garantista de Nilda Garré", explicó la actual ministra.

No obstante, señalo que "serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delitos. También se van a identificar a los vehículos y a sus conductores registrados".

Bullrich aseguró además llevar a cabo estas medidas, las fuerzas "emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente, que será graduada en proporción a la resistencia".

Desde Seguridad agregaron: "También se dará aviso al juez competente en caso de daño ambiental. Por ejemplo: la quema de cubiertas".

4. Sanción a quiénes lleven niños y adolescentes a las movilizaciones

La ministra indicó que, en el caso de participación de niños y adolescentes, "se va a dar aviso a la autoridad competente de la protección de los mismos, procediendo a tener sanciones sobre aquellos que lleven niños y que no estén los niños -cuando tienen que estar en sus escuelas- en una manifestación".

5. A las organizaciones que corten las calles, "se les cobrará" el uso de la fuerza de seguridad

Bullrich también sostuvo que, por los costos de los operativos de seguridad, se les enviará la factura "a las organizaciones o individuos responsable", ya que "el Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad". Es por eso que apunta a que "las organizaciones que tengan personería o los individuos que la tengan, deberán hacerse cargo". En caso de tratarse de extranjeros, "se mandará la información a Migraciones", agregó.

Jubilaciones, alquileres y paritarias: los anuncios de Manuel Adorni

En conferencias diarias, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, se encargó de dar cuenta de los lineamientos del gobierno de Javier Milei sobre áreas fundamentales de la vida de la comunidad.

En principio, el vocero presidencial confirmó que buscan dar marcha atrás con la ley de movilidad jubilatoria. "Claramente la intención del Gobierno es evitar que las jubilaciones sigan perdiendo poder adquisitivo", dijo el vocero. "No podemos permitir que un jubilado pierda un 40% de su poder adquisitivo en el corto plazo y esto efectivamente hay que corregirlo", completó.

Al mismo tiempo, Adorni afirmó que "la ley de alquileres hizo mucho daño" al mercado de viviendas. "Nosotros promovemos siempre la libertad de las partes en contrato privados, seguramente haya novedades con respecto a eso", completó. En distintas oportunidades, e incluso en su tarea legislativa, Javier Milei se expresó a favor de derogar cualquier tipo de regulación en alquileres.

En referencia a la actividad parlamentaria del actual presidente, Manuel Adorni afirmó este jueves en conferencia de prensa que se revertirá la eliminación del Impuesto a las Ganancias: “Milei en su calidad de diputado votó la baja de Ganancias. Jamás dejó de decir en su momento que tenía que ir acompañada por una reducción del gasto que tenía que hacerla el Ejecutivo, en línea con su pensamiento. Vuelvo a insistir, este es un paquete de emergencia y cualquier corrección al alza será de cortísimo plazo, esto es telón de lo que se viene”.

Finalmente, el portavoz presidencial se refirió a la posición del oficialismo en torno al salario: "Queremos que las paritarias sigan siendo libres". "El esquema paritario fue planteado por el presidente Milei en línea con la libertad de las partes, por lo tanto, eso va a ser así".

