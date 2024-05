Ley Bases: el oficialismo no logró apoyo para dictaminar y el debate se pospuso hasta la semana que viene

En medio de la jornada de paro general que impulsó la CGT, el Senado de la Nación retomó la actividad del debate en comisiones de la Ley Bases y el paquete fiscal que comenzó con la comisión de Presupuesto y Hacienda, donde se presentó el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Sin embargo, el oficialismo no logró ni siquiera el respaldo de legisladores aliados y, por eso, se llamó a un cuarto intermedio y la discusión se pospuso hasta la semana que viene .

A partir de las 10:30 comenzaron a llegar los senadores Juan Carlos Romero y Andrea Cristina (Cambio Federal), los radicales Pablo Blanco, Martín Lousteau, Victor Zimmerman y Flavio Fama, Guadalupe Tagliaferri (PRO), Alejandra Vigo (Unidad Federal), Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) y Ezequiel Atauche (LLA).

La novedad fue que se ausentaron los integrantes del bloque Unión por la Patria, Eduardo De Pedro, Jesús Fernando Rejal, Carlos Alberto Linares, Juan Manzur, María Teresa González y Antonio Rodas.

La decisión de continuar con las comisiones se tomó ayer por la tarde-noche, con la opinión de la mayoría de los bloques y Unión por la Patria evitó emitir opinión. Hoy se observó vacío el espacio destinado para UP.

“No fueron porque hay paro nacional”, explicaron a Infobae desde el bloque de senadores kirchnerista durante el transcurso de la mañana. Frente a la consulta de si iban a participar en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda y Legislación, evitaron responder. Sin embargo, algunos senadores consultados señalaron que tampoco estaba previsto asistir al encuentro de la tarde. Finalmente esto no será necesario porque el debate se pospuso hasta la semana que viene.

Tanto en la intimidad como en las conversaciones públicas había legisladores del radicalismo, del PRO y de los partidos provinciales que adelantaban que no estaban en condiciones de firmar el dictamen porque entendían que había muchos cambios para introducir.

“Hay legisladores que no quieren la delegación de facultades, los patagónicos rechazan la privatización de Aerolíneas Argentinas, la presentación que se hizo sobre el blanqueo de capitales que hizo Guberman fue un desastre para el oficialismo; los senadores del radicalismo (entre ellos Martín Lousteau), PRO y las provincias se iban turnando para destrozarlo”, explicó un operador de uno de los bloques que mantiene diálogo con referentes parlamentarios que responden a Javier Milei.

En La Libertad Avanza entonces empezaron a dar por descontado que no iban a tener dictamen hasta la semana que viene. “Hoy no alcanzamos”, reconoció un senador libertario a la salida del Salón Azul. “No tenemos el número para las firmas”, agregó. “Todo pasa para la otra semana, hoy no se puede dictaminar”, apuntó el presidente del bloque PRO, Luis Juez, frente a los periodistas.

En paralelo, el peronismo está armando una lista de invitados para citar el martes y miércoles próximos, que incluirá a representantes de la CGT y las dos CTA. Además, UP también planea tener voces que lleguen de diferentes provincias para atacar el Régimen Impositivo de Grandes Inversiones (RIGI).

En el bloque kirchnerista ahora apuestan a que la semana que viene los invitados al plenario y a la comisión de Presupuesto ayuden a dilatar el debate y, también, a apuntalar las opiniones desfavorables de los senadores de los otros bloques que no se muestran muy convencidos de apoyar los proyectos de la Casa Rosada que ya cuentan con media sanción.

“Todo apunta a que, sin importar cuándo, se vaya al recinto en el Senado, esto vuelve a Diputados porque los proyectos van a tener modificaciones”, concluyeron desde esa bancada.

