Los sindicatos están en alerta tras la aprobación general de la Ley Ómnibus y no descartan un nuevo paro

La Ley Ómnibus impulsada por el Gobierno tuvo aprobación en general este viernes 2 de febrero, tras más de tres días de debate en la Cámara de Diputados. A raíz de ello, los principales sindicatos se declararon en estado de alerta y no descartan un nuevo paro general .

En la previa de la votación del proyecto de ley “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, el secretario general de la CGT, Pablo Moyano advirtió que si avanzan contra el pueblo argentino “no me voy a quedar de brazos cruzados” y deslizó que no descarta llamar a un paro.

Luego que los diputados aprobaran en general la Ley Ómnibus, Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE instó a avanzar hacia un nuevo paro general. El titular del gremio que agrupa a los trabajadores estatales apuntó contra los legisladores y señaló que “no fueron votados para esto”. “Están legitimando el ajuste más grande de las últimas décadas”, dijo Aguiar.

Otro de los gremios que se mostró en estado de alerta fue La Bancaria. El sindicato conducido por Sergio Palazzo convocó a su sector a “seguir luchando con más fuerza que nunca”.

A través de un comunicado, el gremio que agrupa a los bancarios se mostró en contra del proyecto de ley impulsado por el presidente Javier Milei y remarcaron que seguirán “dando pelea y todas las batallas que sean necesarias”.

¿Nuevo paro general de la CGT?: qué dijo Pablo Moyano

La Confederación General del Trabajo (CGT) realizó un paro general el pasado 24 de enero y se trató de la primera medida de fuerza en contra del gobierno de Javier Milei que llevó adelante la central obrera.

Durante una entrevista radial, Pablo Moyano afirmó que en los próximos días, cuando haya una reunión del consejo directivo de la CGT van analizar cómo seguir, pero remarcó que “no se descarta nada” y “puede haber un paro y movilizaciones”.

En esa línea, el dirigente camionero aseguró: “No le voy a poner fecha ahora, pero si avanzan en contra del pueblo argentino, sobre los derechos laborales, las fuentes de trabajo y bajan los salarios, no me voy a quedar de brazos cruzados. No se descarta nada”.

Por otra parte, los gremios docentes de los distintos niveles que integran la CGT emitieron un documento donde anunciaron el estado “de alerta y movilización” en rechazo al capítulo del proyecto de Ley Ómnibus, que plantea modificaciones en materia educativa.

La palabra de los estatales tras la aprobación en general de la Ley Ómnibus

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara en general la Ley de Bases, el secretario general de Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar aseguró que “hay que avanzar hacia un nuevo paro general”.

Aguiar indicó que el proyecto de ley “mantiene su sesgo profundamente antidemocrático”. En esa línea, subrayó la necesidad de pensar en “nuevas medidas de acción directa para exigir a los senadores que rechacen el proyecto” cuando se trate en el Senado.

El titular del gremio que agrupa a los trabajadores estatales apuntó contra los legisladores: ”Van a pagar un alto costo por lo que están haciendo. No les va a ser gratuito profundizar la dependencia, el hambre y la desigualdad”.

