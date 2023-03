Luego del ataque a Messi, referentes políticos piden un "Bukele argentino" que aplique la política de guerra total a las bandas

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, comenzó a ser reivindicado por políticos argentinos de varios partidos por su combate contra las maras, las pandillas violentas que azotan a ese país centroamericano desde hace décadas.

Bukele tiene más de 90 puntos de imagen positiva en El Salvador y ya está siendo popular en los países vecinos, tras llevar adelante una cruzada contra las dos pandillas principales que llegaron a acorralar al Estado, que son la Mara Salvatrucha, originada en California y expandida a toda América Central y la pandilla Barrio 18, que se divide entre los "Sureños" y los "Revolucionarios".

Con el país prácticamente militarizado, el nivel de imagen de Bukele se explica porque desde que anunció el estado de emergencia hace un año, detuvo a más de 64 mil personas y bajó la tasa de homicidios en casi un 60 por ciento.

El presidente, que también motivó la polémica cuando instauró el bitcoin como una de las monedas nacionales, generó revuelo a nivel mundial cuando la semana pasada compartió un video para exhibir el traslado de 2000 pandilleros en cuero y descalzos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel monumental a 70 kilómetros de la capital, preparada para recibir a 40.000 presos.

Este mismo jueves, la canciller de El Salvador, Alexandra Hill, presumió ante la ONU de ser el país más seguro de América Latina. Hill intervino en el Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas para defender la campaña contra las bandas criminales luego de las críticas que recibió Bukele por supuestas violaciones a los Derechos Humanos.

"El Salvador ha dejado de estar en la lista de países más violentos del mundo y ha pasado, con cifras verificables, a ser el más seguro de América Latina gracias al Plan Control Territorial", dijo la canciller salvadoreña en el segmento de alto nivel que el Consejo celebra esta semana en Ginebra.

"Muchas voces sin conocimiento ni fundamento se han pronunciado en contra de este inmenso esfuerzo de país, pero el mejor indicador de que estamos en la vía correcta son los millones de salvadoreños que aprueban las medidas del Ejecutivo, al haber capturado y sacado de las comunidades a más de 64.000 criminales", explicó Hill en relación a las críticas que cosechó Bukele.

Mientras es cuestionado por organismos de Derechos Humanos por su política agresiva contra las maras, Bukele gana popularidad en otros países, incluso la Argentina. La amenaza que recibió Lionel Messi en Rosario por parte de sicarios emparentados al narco reavivó el pedido en las redes de un "Bukele argentino".

Los políticos empezaron a tomar nota de ese reclamo y uno de los primeros en reivindicar públicamente al salvadoreño fue el ex diputado radical Luis Petri: "En la Argentina necesitamos más Bukele y menos Zaffaroni", dijo Petri en A24 esta semana.

"En 2018, en El Salvador, había 55 muertes cada 100.000 habitantes. Hoy, hace 300 días que no muere un solo salvadoreño. Construyó un penal en seis meses para alojar a 40.000 pandilleros. Hizo más de 50.000 arrestos. O estamos del lado de las víctimas y de los ciudadanos del bien o estamos del lado de los delincuentes", explicó Petri.

No sólo en la oposición se fijaron en la figura del salvadoreño, sino que también lo empezaron a hacer en el peronismo. Uno es Ramon Prades García, referente bonaerense del gobernador de San Juan, Sergio Uñac.

Prades García se reunió semanas atrás con el embajador de El Salvador en Argentina, Eduardo Cardoza Mata, para conocer la experiencia en la lucha contra la inseguridad en el país gobernado por Bukele.

El platense Federico Martelli, líder del Movimiento de Unidad Popular, perteneciente al Frente de Todos, dijo a LPO que "para los peronistas la defensa de la vida y de la libertad son principios inalienables, no podemos seguir aceptando que las mafias, el crimen organizado y las bandas de delincuentes le saquen la vida y la libertad a millones de argentinos".

"Lamentablemente en los últimos años han ganado lugar posiciones contemplativas con los delincuentes y poco a poco el Estado desistió de su deber de garantizar la seguridad pública. Bukele mostró que se puede combatir y doblegar al crimen organizado. No digo que se pueda hacer lo mismo acá, pero seguramente haya muchas cosas para estudiar. Por ejemplo, no es complicado poner inhibidores de señal para que no haya celulares en las cárceles", dijo Martelli a este medio.