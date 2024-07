Lula respaldó el resultado electoral en Venezuela: "Estoy convencido de que fue un proceso normal y tranquilo"

En su primer pronunciamiento sobre las elecciones presidenciales en Venezuela, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este martes que está convencido de que fue “un proceso normal y tranquilo” , aunque le pidió al gobierno de Nicolás Maduro que publique las actas electorales para resolver la disputa con la oposición sobre el resultado de la contienda.

“Es normal que haya una disputa. ¿Cómo se resuelve? Presenten las actas. Si el acta genera dudas (...) la oposición entra con un recurso y espera al proceso en la Justicia. Habrá una decisión, que tenemos que acatar. Estoy convencido de que es un proceso normal, tranquilo”, afirmó Lula en una entrevista con una filial de la TV Globo divulgada este martes.

El contenido de la entrevista fue adelantado por TV Globo y supone la primera declaración de Lula desde que el Consejo Nacional Electoral declaró como ganador de las elecciones a Maduro, lo que derivó en una convulsión interna con protestas y movilizaciones masivas de los seguidores de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) liderada por María Corina Machado y que llevó como candidato presidencial a Edmundo González Urrutia.

Lula envió a Caracas a su exministro de Exteriores y asesor Celso Amorin para seguir de cerca los comicios. El lunes Maduro dijo que se había reunido con el enviado brasileño.

CRISTINA REAPARECERÁ ESTE SÁBADO

Cristina Kirchner reaparecerá este sábado tras la crisis en Venezuela ante la autoproclamación de Nicolás Maduro, cuestión que aún no abordó la expresidenta, siendo así una de las pocas líderes políticas vinculadas al progresismo latinoamericano que no opinó al respecto. Justamente, la ex jefa de Estado hablará en el cierre de un evento sobre la realidad política y electoral de América Latina.

“Este próximo sábado 3 de agosto llevaremos a cabo la clausura de nuestro Curso Internacional 'Realidad político y electoral de América Latina'. Contaremos con la ponencia magistral de la ex presidenta de la República Argentina, Cristina Kirchner”, anunciaron desde el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. La publicación fue compartida por CFK.

La publicación que anuncia la participación de Cristina Kirchner

La reaparición pública de la ex jefa de Estado se da en medio de la incómoda posición en la que quedó el peronismo en general y el kirchnerismo en particular frente a los viciados comicios venezolanos y el avance del régimen dictatorial de Maduro. Los pocos referentes de ese espacio que aludieron al tema lo hicieron en forma ambigua o inclinada a respaldar el relato del chavismo.

Fuente: Todo Noticias e Infobae.