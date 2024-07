Manuel Adorni respondió a las críticas de Alfonso Prat-Gay: "No entiende del todo"

El vocero presidencial Manuel Adorni le respondió al exministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, después de que cuestionara la creación del Ministerio de Desregulación y Transformación, que conduce Federico Sturzenegger, y aseguró que no comprende lo que el Gobierno de Javier Milei está llevando a cabo. Además, Adorni criticó el amparo presentado por Silvia Mercado sobre su acreditación en Casa Rosda.

“La idea de que el 11 de diciembre el cepo tenía que estar levando y la economía desregulada era algo que pensaban muchos que querían vernos fracasar a los días de asumir", comenzó diciendo el Portavoz en su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada sobre los dichos del también expresidente del Banco Central entre 2002 y 2004.

ESTO NO LES GUSTA A LOS AUTORITARIOS

A través de las redes sociales, Prat Gay puso en duda la implementación de esta nueva cartera. "Crean un ministerio de desregulación mientras se aferran al cepo, las retenciones y el impuesto PAIS". Sobre esto, Adorni lanzó: "Evidentemente no entiende el proceso que estamos llevando adelante”.

“Hemos explicado en más de una oportunidad, si bien sigue el cepo, lo estamos empezando a velar. Hemos explicado los pasos y porque no son incompatibles”, insistió acerca de las restricciones cambiarias.

Alfonso Prat-Gay.

De esta manera, el funcionario dio a entender que se tratan de condiciones antipáticas que enfrenta la administración de Javier Milei para sostener su objetivo indeclinable del superávit fiscal. "Hay muchas personas del pasado que pretenden arruinar lo que estamos haciendo, pero no lo van a conseguir”, añadió.

Pacto de Mayo y la ausencia de Cristina Kirchner

Por otro lado, Adorni confirmó que el Gobierno no espera que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner participe este martes de la firma del Pacto de Mayo, convocado por Milei, en el marco de los festejos por el Día de la Independencia en Tucumán.

"Todos los expresidentes de la Nación vivos han sido invitados, hoy después de las 24 horas, a hacerse presentes en la firma del Acta de Mayo. Todavía no se han completado las devoluciones", comentó el vocero. Sobre la también ex vicepresidenta, dijo: "Suponemos que no va a ir y que ha contestado que no se va a hacer presente".

En esa línea, afirmó que de modo contrario sí espera que estén presentes en la vigilia que se realizará en la provincia norteña Mauricio Macri y Adolfo Rodríguez Saá. Cabe señalar que el funcionario no se manifestó sobre Eduardo Duhalde y ni siquiera mencionó a Alberto Fernández, antecesor de Milei.

"Quiero destacar la presencia de 19 de 24 gobernadores y que a este pacto asisten los dirigentes que mejor representan el interés de la gente, comprometidos con la prosperidad de los argentinos, dejando de lado cualquier diatriba propia", completó.

Los mandatarios provinciales que no firmarán el acuerdo convocado por el Presidente son Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

La acreditación de Silvia Mercado

Con el patrocinio del abogado Antonio María Hernández, la periodista Silvia Mercado, de amplia trayectoria en distintos medios como Infobae y La Nación, presentó un amparo contra la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, por la decisión de que no se renueve su acreditación para realizar coberturas en la Casa Rosada.

En la presentación se consideró el hecho como “un grave caso de censura, que afecta la libertad de prensa, entre otros derechos fundamentales”, sostuvo quien estaba autorizada por el medio Radio Jai. Acerca de esto, el Portavoz mencionó que "la libertad de prensa es esencial" para la Administración libertaria y aseguró que lo han "demostrado" en otras ocasiones.

“El amparo motivó que estemos trabajando en una nueva resolución para hacer que todo esto valga la pena para todos los que nos ven y que le llegue a la gente que está del otro lado”, cerró.

Fuente: Perfil