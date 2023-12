Martín Menem anunció que Diputados deja de pagar la pauta publicitaria y revisará los viajes al exterior

Al igual que anuncio del Gobierno nacional de finalizar con la pauta oficial, el presidente de la Cámara de Diputados, el riojano Martín Menem electo por La Libertad Avanza, señaló que el recinto dejará de sostener publicidades en medios de comunicación.

"En consonancia con lo dispuesto por el Poder Ejecutivo, iniciamos hoy un camino de austeridad. Se termina la pauta publicitaria a partir del día de la fecha. Durante todo el 2023 esta Cámara erogó en ese concepto 1.700 millones de pesos, equivalentes a más de 3 millones de dólares. Este es el primer paso que estamos dando al quinto día de haber asumido la responsabilidad de dirigir los destinos de este cuerpo", inicia la publicación del diputado riojano, en la cuenta.

Posteriormente, consideró: "No podemos utilizar el dinero de los contribuyentes en cuestiones que no hacen al estricto funcionamiento de la institución. Además, quedan en revisión a partir de hoy, todos los recursos que se utilizaban para viajes al exterior. No autorizaremos este tipo de erogaciones a menos que tengan un objetivo de trascendental importancia para este cuerpo".

Qué es la pauta oficial

Según explicita el gobierno nacional en su página web, "se considera publicidad oficial a toda forma de comunicación, anuncio o campaña institucional de carácter oneroso, gratuito o cedido por imperio legal, efectuada a través de cualquier medio de comunicación, por los organismos enumerados en el artículo 8º de la ley 24.156, el Banco de la Nación Argentina y sus empresas vinculadas, para difundir acciones o informaciones de interés público".

En síntesis, se considera como pauta publicitaria oficial al dinero abonado por el Estado hacia los medios de comunicación para comunicar medidas o informaciones que consideren importante o de interés público. En este marco, además de la publicidad del Ejecutivo Nacional, también finalizará la de una de las cámaras del Poder Legislativo.