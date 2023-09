Massa: "Quiero que los pibes vayan con su notebook en la mochila, no con un arma"

En el marco del Día del Estudiante y en la cuenta regresiva para las elecciones de octubre, el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, llamó a los jóvenes a defender la universidad pública y criticó las propuestas educativas de Javier Milei. “Quiero que los pibes vayan con su notebook en la mochila, no con un arma” , exclamó.

El ministro de Economía tomó la palabra este jueves en la inauguración del Nuevo Parque Municipal de la Ribera de Quilmes, donde estuvo acompañado de la intendenta local, Mayra Mendoza, y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

En su discurso, aprovechó el 21 de septiembre y utilizó la fecha como disparadora para enviarle un mensaje a la juventud, a quienes los llamó a rebelarse contra aquellos dirigentes que quieren “sacarles las becas Progresar, las computadoras de Conectar Igualdad y el derecho a estudiar”.

Sin hacer mención explícita al candidato de La Libertad Avanza, Massa enumeró algunos de sus proyectos y señaló: “Es tiempo de rebelarse para defender el derecho a estudiar o a divertirse o a conectarse a partir de la inversión del Estado para que tengan derecho a la computadora. Es tiempo de defender la libertad de cada uno de ustedes. Pero la libertad no es que los manden a trabajar de esclavos sin derechos. Es que tengan un trabajo con derecho a la jubilación, con derecho a las vacaciones pagas, con derecho a la indemnización por despido”.

En este sentido, acusó al equipo de Javier Milei de quererlos como “un número más en la economía” y llamó a los jóvenes a defender la universidad pública con una mención a las propuestas libertarias de arancelarla y “dar vouchers”.

“Es tiempo de rebelarse contra los que les quieren cobrar la universidad. Hoy se las quieren cobrar arancelar, le van a dar un voucher, ¿qué es eso? Es un derecho de ustedes que no se los pueden dar y sacar con un papelito o un carnet. Porque también es el derecho a elegir libremente”, remarcó el candidato oficialista.

Entonces enfatizó otra de las iniciativas mencionadas por el espacio liberal e hizo una diferenciación con sus ideas: “No quiero pibes que vayan al colegio armados. Quiero que los pibes vayan con su notebook en la mochila, no con un arma. Esa es la diferencia entre las dos Argentinas que se están discutiendo. Y es lo que tenemos que defender y proyectar para adelante”.

En tono de campaña, Sergio Massa se definió como una persona a la que “le gustan las difíciles” y, tras hacer una autocrítica por la actualidad del país, pidió al electorado que lo apoyen en los comicios generales de octubre, donde buscará ser el sucesor de Alberto Fernández en Casa Rosada.

“A los que sienten la frustración y la bronca de que por ahí, en estos años, no hicimos lo que teníamos que hacer, decirles que no tengan miedo. Porque nosotros tenemos claro qué es lo que falta en términos de ingreso, en términos de seguridad, en términos de obra pública, en términos de calidad de vida. Porque caminamos y vivimos en nuestras calles. No somos un producto de los teléfonos. Somos un producto de andar por la calle con nuestra gente en nuestros barrios”, señaló el candidato.

Finalmente, el flamante ministro de Economía concluyó en su intervención: “Hay que tener para eso el coraje de cambiar y de asumir que a veces uno mismo tiene la responsabilidad dentro de su propio trabajo y dentro de su propio equipo de hacer los cambios que la sociedad demanda y de escuchar y poner el oído en la tierra”.

Fuente: Infobae.