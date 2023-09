Mauricio Macri calificó a Sergio Massa de "cínico" y advirtió sobre "una hiper"

Mauricio Macri participó de un programa en LN+ en donde se refirió a la situación actual y a las medidas recientemente anunciadas por Sergio Massa.

En la nota, Macri lanzó fuertes críticas al modelo laboral actual y a la figura de Sergio Massa, a quien describió como "un cínico inconsciente". En sus propias palabras: "Tenemos que hacer las cosas que hay que hacer y dejarnos de creernos los más vivos y creer que nosotros podemos cambiar la ley de la gravedad. Si gastás más de lo que tenés, te fundís"

Alerta de hiperinflación

El expresidente advirtió sobre el estado de hiperinflación en el que se encuentra Argentina y criticó la gestión económica del gobierno actual: "El país está en estado de hiperinflación. Este cínico e irresponsable de Massa dice que cuando sea presidente va a terminar con la inflación mientras nos lleva a la hiper".

Además, Macri cuestionó la relación del gobierno con el FMI y comentó: "Se sienta con el FMI, al cual le echa la culpa de todo, y le pide más plata"

Críticas a la doble función de Massa

Macri expresó su preocupación por la doble función de Sergio Massa como candidato y ministro de economía, acusándolo de imprimir dinero para pagar a ciertas personas y empobrecer a la población. Calificó las medidas anunciadas por el oficialismo como "un mamarracho electoralista."

Representación de Juntos por el Cambio

El expresidente afirmó que Juntos por el Cambio representa a "los que trabajan" y sugirió que si el líder político Perón estuviera vivo, apoyaría a su partido: "Si Perón resucitase, diría que el partido que lo representa es Juntos por el Cambio"

Apoyo a Patricia Bullrich

Con respecto al rol que desempeñará en Juntos por el Cambio, Macri enfatizó su apoyo a Patricia Bullrich como candidata a presidenta y elogió sus cualidades: "Patricia tiene el temple, no va a dar un paso atrás, va a enfrentar a cada una de las mafias, no le tiene miedo a [Hugo] Moyano, no le tiene miedo a nadie".