Mauricio Macri: "No voy a formar parte de ningún gobierno"

El expresidente Mauricio Macri ha dejado claro en un almuerzo organizado por el Rotary Club que no tiene intenciones de formar parte de ningún gobierno futuro. En sus palabras exactas, el ex mandatario afirmó: "No voy a integrar ningún gobierno."

Además, negó cualquier alianza con el diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, y reafirmó su respaldo a Patricia Bullrich, la candidata de Juntos por el Cambio.

Macri destacó su confianza en el trabajo de Juntos por el Cambio y expresó su creencia en que es el momento de capitalizar la experiencia acumulada para impulsar un cambio significativo en Argentina. En sus propias palabras, Macri declaró: "Creo en el trabajo de Juntos por el Cambio, es el momento de capitalizar nuestra experiencia para emprender el camino definitivo del cambio en Argentina".

En cuanto a Patricia Bullrich, Macri dijo: "Creo que Patricia tiene un equipo que la rodea y experiencia, y son valores muy potentes. Con un volumen político que no teníamos en 2015".

Macri concluyó su intervención remarcando: "Tenemos la posibilidad de tener mayoría en ambas cámaras y gobernadores. Además de la voluntad de un cambio profundo que hoy quiere la sociedad"