Máximo Kirchner: "Si le dije que no a Alberto Fernández, ¿cómo no le voy a decir que no a Milei?"

Segundo día de tensión en las inmediaciones del Congreso de la Nación, donde se debate la ley ómnibus. En ese marco, y tras acompañar a los manifestantes que sufrieron la violencia del operativo policial, un grupo de diputados pidió que la sesión ingrese en cuarto intermedio y se defina su suspensión temporal hasta que no se termine la represión.

Por ese motivo, diputados del bloque de Unión por la Patria y de la Izquierda salieron del recinto para solidarizarse, terminaron cara a cara con los efectivos, que intentaron desplazarlos. Entre ellos estaba Máximo Kirchner, quien adelantó que votará en contra de la Ley Ómnibus.

“Estamos preparando el debate, dándolo, estuvimos sentados sin dictamen un montón de horas”, se quejó en breves declaraciones a la prensa, mientras era rodeado por militancia propia y custodios. "Si le dije que no a Alberto (Fernández), ¿cómo no le voy a decir que no a esta cosa de Milei? He sido consecuente siempre", agregó.

Diputado de UxP dijo que de aprobarse la Ley Ómnibus será un "jaque mate" a la república

El diputado Ernesto Alí, de Unión por la Patria por San Luis, aseguró que de aprobarse la Ley Ómnibus se producirá un "jaque mate"a los intereses de la república.

"Esta ley es la más unitaria que he visto, no hace más que delegarle poder absoluto a una sola persona. No es verdad que el Estado no sirve, el Estado en San Luis es eficiente y sus cuentas en orden. Si se aprueba la ley será un jaque mate", dijo el diputado

