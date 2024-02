Mayans adelantó que Unión por la Patria volverá a pedir una sesión en el Senado por el DNU

El presidente del bloque de Unión por la Patria (UxP) del Senado, José Mayans , manifestó su "preocupación" porque "está vigente" el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/23) de desregulación económica que el Gobierno envió al Congreso, y sostuvo que esa bancada quiere "sesionar el próximo jueves", por lo que volverán a "solicitar que se llame a sesión" porque "no tiene justificativo la Vicepresidenta (Victoria Villarruel) para demorar el llamado en este tema tan importante".

"Lo que me preocupa es el DNU que está vigente, tiene artículos muy parecidos a la ley ómnibus y le da al Presidente algunas atribuciones especiales. Nosotros le pedimos a la vicepresidenta que llame a la sesión pero ella opina que tienen que pedirlo todos los bloques, no sé de donde saca eso, porque con cinco senadores alcanza", advirtió Mayans en declaraciones a radio AM 750.

El senador afirmó que "queremos sesionar el próximo jueves" y expresó que "vamos a volver a solicitar que se llame a sesión. No tiene justificativo la Vicepresidenta para demorar el llamado en este tema tan importante como es el DNU".

El legislador se refirió así al pedido de sesión especial realizado por los senadores de UxP para tratar el DNU a la vicepresidenta, quien respondió que el kirchnerismo "no maneja más la agenda política" y manifestó que "vamos a sesionar con el acuerdo de todos los senadores y no solo de aquellos que atropellaron las instituciones. El kirchnerismo tiene que entender que hay un cambio de época y que los argentinos eligieron un cambio".

Mayans consideró que al estar vigente el DNU "sigue creando efectos jurídicos, prácticamente está derogando 79 leyes y reformando otras 300 y eso es preocupante".

"Es preocupante que esté vigente sobre todo en temas como la privatización de las empresas públicas, que son estratégicas para el país", insistió y advirtió "hay corporaciones interesadas en la Ley Ómnibus y el DNU, y se pueden quedar con todo".

El legislador comentó que su bloque no está de acuerdo con el DNU, pero "sí están dispuestos a tratar ley por ley, cada uno de los temas que peticione el Poder Ejecutivo".

Además, sostuvo que "no se puede entregar la suma del poder público a una o dos personas, porque en lo que respecta a la negociación de la deuda pública, es un tema complejo, que requiere que se explique cada parte porque el problema de la argentina está ahí".

Mayans alertó también que "va a haber problemas con los temas económicos" y dijo que "desde que se derogó la cuarta categoría de Ganancias, las provincias reciben 12% menos de presupuesto".

Por otra parte, afirmó que "se están haciendo gestiones para reunir al Consejo del Partido Justicialista para definir pronunciamiento sobre la Ley Ómnibus y del DNU".

Mayans, asimismo, consideró que el gobernador de Tucumán de UxP, Osvaldo Jaldo, "tiene una mirada muy pequeña porque acá nadie se salva solo", en relación a la decisión del gobernador y sus diputados de votar a favor de la ley de "Bases".

"Más que nunca el peronismo tiene que estar unido, pero tiene que haber autocrítica. No creo que se acepte cualquier dirección que no tenga aceptación popular", concluyó el senador formoseño.

Fuente: Télam