Mendoza elige gobernador y cierra el disperso calendario electoral antes de las presidenciales

Mendoza elegirá este domingo al nuevo gobernador y será la última de las 16 provincias que este año eligieron a sus mandatarios despegadas de la elección presidencial.

Casi un millón y medio de personas están habilitadas para votar entre los cinco candidatos que compiten en esta elección, tras imponerse en sus respectivas internas o superar el piso en las primarias provinciales de junio pasado: Alfredo Cornejo (Cambia Mendoza), Omar De Marchi (Unión Mendocina), Omar Parisi (Frente Elegí Mendoza), Mario Vadillo (Partido Verde) y Lautaro Jiménez (Frente de Izquierda y los Trabajadores). Las y los mendocinos también elegirán a través del sistema de Boleta Única de Papel (BUP) a la mitad de los integrantes de las cámaras de senadores y diputados provinciales, además de intendentes y concejales en once municipios que no desdoblaron sus comicios locales.

Mendoza cerrará el disperso calendario electoral de las provincias en la previa a la elección presidencial del 22 de octubre. El oficialismo provincial del Frente Cambia Mendoza (FCM) -la versión mendocina de Juntos por el Cambio-- aspira a retener la gobernación con la fórmula que encabeza el senador radical y exgobernador Alfredo Cornejo, acompañado por la exdiputada provincial Hebe Casado (PRO), oriunda de San Rafael. Y suceder así al actual gobernador, el también radical Rodolfo Suárez, sin posibilidad de reelección.

La Constitución de la provincia cuyana (igual que Santa Fe) contempla un solo mandato para el titular del Ejecutivo sin posibilidad de reelección inmediata. Aunque en caso de ganar Cornejo, Suárez tendrá un futuro político asegurado: ocupará por los cuatro años restantes la banca de senador nacional que dejará vacante el propio Cornejo, a quien al actual gobernador acompañó como candidato a senador suplente en las elecciones legislativas de 2021.

Cornejo venció en las Paso provinciales del FCM a otro radical, el diputado nacional Luis Petri, que tras su derrota fue ungido por Patricia Bullrich como compañero de fórmula en su aspiración presidencial. En las primarias mendocinas de junio, el FCM se convirtió en la fuerza más votada donde ambas listas cosecharon el 42,68 por ciento de los sufragios. Uno de los desafíos de Cornejo este domingo para buscar volver a la gobernación será retener los votos de su competidor tras una interna muy reñida.

Quien aspira a dar pelea por la gobernación es otro ex integrante del oficialismo mendocino: el ex "ganso" del Partido Demócrata y ex PRO, Omar De Marchi. Tras romper el FCM y ser corrido de la presidencia del PRO mendocino por las autoridades nacionales partidarias, De Marchi formó su propia fuerza, Unión Mendocina (UM), para confrontar con Cornejo. Una alianza integrada con desgajamientos del FCM a que también sumó a libertarios locales. Incluso lleva de compañero de fórmula al intendente del departamento de Las Heras, el radical Daniel Orozco.

Unión Mendocina obtuvo en junio el 20,27 por ciento de los votos, en una primaria donde De Marchi --quien ocupa la vicepresidencia primera de la Cámara de Diputados de la Nación por JpC— fue el único candidato.

El peronismo mendocino parte desde más atrás. Bajo el sello de Frente Elegí Mendoza (FEM), que nuclea al justicialismo y a varios partidos aliados, postula para gobernador a Omar Parisi, exintendente del departamento de Luján de Cuyo. Parisi se impuso en las primarias del FEM donde compitieron cuatro listas y en la que todas ellas sumaron el 15, 69 por ciento de los votos, marcando un piso histórico para el PJ en la provincia.

Parisi y su compañero de fórmula Lucas Ilardo --presidente del bloque del PJ-Frente de Todos (FdT) en el Senado provincial— aspiran a una remontada para intentar terciar en la disputa por la gobernación. Una apuesta que fundan en los comicios municipales desdoblados, donde el peronismo retuvo las seis intendencias que ponía en juego.

Habrá también otras dos fórmulas a la gobernación en la Boleta Única de Papel, que tuvo su debut en la provincia en las primarias de junio. Por el Frente de Izquierda compite el binomio integrado por los exlegisladores provinciales Lautaro Jiménez y Noelia Barbeito que en las Paso obtuvieron el 3,95 por ciento de los votos. Mientras que el Partido Verde, que sumó entonces el 4,49 por ciento de los votos, postula al exlegislador Mario Vadillo para la gobernación y el diputado provincial Emanuel Fugazzotto como vice.

También estarán en juego en esta elección la renovación de la mitad de los senadores (19) y diputados (24) que integran la Legislatura provincial en cuatro secciones electorales. Aunque los electos, recién asumirán sus bancas tras el recambio que se producirá el 1 de mayo de 2024. Mientras que en 11 departamentos --incluyendo la Capital, Las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Junín, San Martín, Rivadavia, Tupungato, General Alvear y Malargüe-- elegirán intendentes y concejales.

