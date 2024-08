Miguel Pichetto: "Lo de Alberto Fernández es la explicación más contundente de por qué Milei gobierna hoy la Argentina"

El diputado Miguel Ángel Pichetto afirmó en declaraciones a Radio Mitre que la conducta del presidente Alberto Fernández, a quien su ex pareja Fabiola Yáñez denunció por hechos de violencia de género. “es la explicación más clara, más contundente de por qué Milei gobierna hoy en la Argentina”.

Pichetto, que integra el grupo de legisladores que tienen mejor diálogo con el Gobierno nacional y que apoyaron la Ley Bases, sostuvo en el programa que conduce el periodista Eduardo Feinmann que este hecho “ratifica una mirada de doble moral, el esquema de la cuarentena, las fiestas, la política de género exorbitante y por el otro lado mujeres cercanas al ex Presidente no hicieron nada. Es todo muy patético, produce un daño enorme y explica el fracaso y la decadencia de este Gobierno y el surgimiento de Javier Milei”

El rionegrino que está al frente del bloque Encuentro Federal en el Congreso sostuvo que “la gente percibía que había un discurso y una retórica que no se ajustaba a la realidad. Un modelo de Estado presente, de planes y jubilaciones para todos, una política de género que tenía ministras que habían llenado los ministerios y no hacían nada”.

Fue muy crítico además con las decisiones que adoptó Alberto Fernández imponiendo medidas ante la pandemia de coronavirus. “La política de la cuarentena es el punto dramático de la vida argentina: fundió a un montón de gente y gobernaban médicos que podían tener buena fe, pero no había una visión económica. La gente se fundía, no podía despedir a sus deudos en el cementerio, se morían solos... Este es el último exponente de un proceso de decadencia muy brutal”, expresó.

“Hay un libro de Soriano que tiene un título muy interesante, 'Triste, solitario y final', me parece que hoy es esa la situación del ex Presidente”, agregó.

Luego describió que también la ex presidenta Cristina Kirchner tiene responsabilidades en la situación porque “es la persona que lo eligió” para ser el que iba al frente de la boleta presidencial en las elecciones realizadas en 2019. “Siempre sostuve y es una de las causas por las cuales también me fui del peronismo, que la vuelta del kirchnerismo implicaba un nuevo retroceso, ideas viejas, una visión de La Cámpora que atrasa 50 años, esta visión camporista de bajar de la sierra para hacer una pseudo revolución que no existía. Todo este modelo que nos llevó al fracaso rotundo, al gasto público exorbitante, a seguir emitiendo”, añadió.

“Eso es lo que se venía y fue lo que dije en la campaña con (Mauricio) Macri. Lamentablemente la gente creyó de nuevo que se podía volver a un gobierno que se podía gastar sin generar recursos. No vale la pena estar recordando el pasado, pero hubo un retroceso. Hay responsables, siempre dije que la fórmula era una gran anomalía, que la que tenía el poder era la vicepresidenta, que el gobierno no iba a funcionar por estas contradicciones”, describió el ex candidato a la vicepresidencia en 2019, donde compartió fórmula con el líder del PRO, Mauricio Macri.

El escenario en el Congreso

También Pichetto explicó la posición de su bloque en la Cámara de Diputados donde no dieron quórum hace dos días en una sesión en la que se iban a tratar proyectos que impulsaba el oficialismo y también pensaban pronunciarse sobre la visita que hizo un grupo de legisladores libertarios a represores en la cárcel de Ezeiza.

“Había cuatro temas que no resistían inconvenientes y estábamos dispuestos a votarlos. Lo que ocurre es que la Cámara se ha convertido en un ámbito de, 'venga y diga cualquier cosa', 'sea comentarista de las noticias del día'. La mitad del tiempo se insume en cuestiones de privilegio. Habla cualquiera, los sectores de la izquierda dura hablan más de lo que representan, el bloque de La Cámpora siempre tiene 50 diputados para hacer cuestiones de privilegio”, explicó.

“El motivo de no dar quórum fue el escenario, que estaba previsto para hacer un festival en el que cada uno iba a hablar de lo que quería. Toda la agenda iba a estar centrada en la problemática del Presidente que la golpeaba a la mujer, los que fueron a Ezeiza, los que vinieron de Ezeiza, el tema de que algunos sectores del peronismo que todavía defienden a Maduro, 20 horas”, detalló.

“Es inviable esto, hay que ponerle un límite. Para tratar cuatro temas que estaban acordados teníamos previstas 22 horas de sesión, un disparate. Lo discutí en labor parlamentaria. No es una cosa en contra del Presidente (por el riojano Martín Menem). La Cámara requiere un proceso de ordenamiento, hay temas que no se tratan en la comisión”, dijo.

