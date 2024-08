"No necesitamos dólares": Milei renovó las críticas a la oposición y dejó una fuerte definición económica

En el cierre de una de las semanas más difíciles desde lo político para el Gobierno, el presidente Javier Milei volvió a criticar a la oposición por la sanción en la Cámara de Senadores de la nueva ley de movilidad jubilatoria, a la vez que dejó una serie de definiciones económicas y aseguró que al país no le faltan dólares .

Con respecto a la votación llevada adelante en el Congreso de la Nación el pasado jueves, el mandatario calificó de “delincuentes”, “basura” y “populistas mentirosos” a los senadores que aprobaron por amplia mayoría el nuevo cálculo para los haberes previsionales. Una norma que, la misma noche en la que fue sancionada, desde el Poder Ejecutivo comunicaron que iba a ser vetada. En este sentido, este sábado Milei ratificó que la iniciativa es ilegal porque “viola la ley financiera del Estado”.

“Quebrar cerca de 100 años de decadencia no es fácil. Siempre supe desde el primer momento que la casta política me iba a hacer la vida imposible, iba a intentar que no hagamos las reformas. Mientras nosotros estamos tratando de sacar al país adelante, ellos están en la política para sacarle la plata a la gente. Pero nosotros estamos siendo muy exitosos tanto en la lucha contra la inflación como en la batalla contra la inseguridad, hemos avanzado en las reformas estructurales. Por más que se resistan y traten de impedir el cambio y el resurgimiento de la Argentina, los argentinos de bien somos más y vamos a salir adelante”, resumió Milei al ser consulado por cómo pasó estos últimos días.

Sobre la votación del proyecto, que fue sancionado con dos tercios de los votos a favor, añadió: “La casta, la basura que votó esto, está tratando de exterminar a la juventud argentina. Porque la deuda son impuestos futuros. Este conjunto de delincuentes le acaban de arruinar la vida a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todas las generaciones que vendrán a futuro porque le acaban de romper la cabeza con impuestos”.

Durante una larga entrevista en Radio Mitre, el Presidente volvió a defender la marcha de la economía y dijo que, en términos reales, la inflación “está bajando a menos del 0,4% mensual”. Además, dejó una sorprendente frase sobre el dólar.

”¿Le está siendo difícil a la Argentina conseguir dólares a la Argentina o no están yendo a buscar?”, le preguntó el periodista Gabriel Anello.

“Es que no lo necesitamos porque tenemos superávit fiscal y tenemos cubiertas las necesidades financieras de Argentina para la primera mitad del año que viene. Así que no tenemos problemas”, afirmó Milei.

El jefe de Estado también volvió a referirse al cepo, aunque en esta oportunidad dijo que su levantamiento “no depende de él” y se quejó por la insistente manera en la que se lo exigen. “Tenemos definido cómo vamos a salir. El problema es que yo no sé si la discusión en Argentina está teñida de mala intencionalidad o estupidez. ¿A usted se le ocurriría exigirle a la presidenta federal, que le diga a qué día y a qué hora va a mover la Casa de Interés? Bueno, y entonces, ¿por qué a mí me piden que les defina qué día voy a salir del cepo? O sea, es un requerimiento bastante precario, por decirlo de alguna manera. Y, por otro lado, recuerden que yo soy liberal. Por lo tanto, eso de definir qué día se sale del seco es absolutamente dirigista”.

Y agregó: “Esa decisión no depende de mí. Depende de cómo la gente vaya demandando dinero. Entonces, es propio de un mentiroso decir que hay que abrir el sistema liberal”.

Javier Milei también fue consultado por la interna desatada dentro de La Libertad Avanza, la cual escaló particularmente en los últimos días: “Todos los partidos tienen internas. Mire el espacio de Pichetto, todos votan en cosas distintas, todos dicen cosas distintas, pero nadie le pone la lupa arriba. Pero todos hacen foco en las críticas que hace alguno de ese espacio”, dijo restándole importancia.

Finalmente, se refirió a las legislativas de 2025 y una posible fusión entre LLA y el PRO: “Antes de llegar a esa discusión con Macri, nosotros tenemos que resolver algunas cuestiones de coordinación entre los distintos espacios, pero es algo en lo que estamos trabajando”.

Fuente: Infobae.