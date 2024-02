No nos olvidemos que la política se mide por resultados

Sin dudas que la comunicación de gobierno y su estilo transitan la senda de la confrontación permanente, la descalificación, el antagonismo, la radicalización de los discursos, la hiperpersonalización, que pone el foco en las personas y no en los hechos políticos, el aceleracionismo que le imprime mayor velocidad a la política, los consensos precarios y sostenidos con alfileres, cero deliberaciones, cero negociaciones apostando al todo o nada.

Las palabras del propio presidente “negociar es claudicar” “No freno nunca, siempre acelero” claramente constituyen el sello y la columna vertebral de la comunicación de su gobierno. Comunicación que se muestra con todas éstas características principalmente confrontativas y descalificativas que nos llevan a señalar que se trata lisa y llanamente de una comunicación electoral.

En lo que venimos observando atentamente la apuesta es al caos, al desconcierto, al desorden político, arremetiendo fuertemente hasta lograr imponer una nueva manera o estilo comunicacional. Sin embargo, como sostiene el consultor Javier Sánchez Galicia “la comunicación debe poner en equilibrio los intereses de los ciudadanos y el gobierno”, y no atender solo al núcleo duro, en éste caso al mileísmo, que es lo que hoy el gobierno nacional toma como únicos destinatarios de sus mensajes.

Se debe entonces, buscar el consenso a través del diálogo, un diálogo que apunte al entendimiento, que sea responsable, tolerante y propositivo.

Me parece oportuno citar aquí al politólogo y docente Mario Riorda, que justamente nos habla acerca de un concepto esclarecedor, el de “Liderazgo avasallante. Que se trata de una modalidad que no repara en consecuencias, y, al mismo tiempo, refuerza las expectativas, demandas y creencias casi exclusivamente de su núcleo duro, y, en términos boxísticos, busca desesperadamente el knock out”.

Como los datos dan sustento a las opiniones, comparto el monitor nacional de febrero de éste año elaborado por Taquion, donde en su estudio de investigación nos muestran el siguiente resultado en base a éste planteo: Para vos, la forma de comunicar de Javier Milei en sus redes o en medios de comunicación...

Debería modificarla y comunicar de manera más formal, respetando las instituciones, alcanzan el 45,9%.

Debería mantener su estilo, pero no olvidarse de que ahora es presidente, alcanza el 26,5%.

Es correcta, tiene que mantener su estilo de antes de ser presidente, alcanza el 23,5%.

Como venimos expresando la comunicación del presidente se presenta totalmente polarizada. Casi 50% rechaza sus formas, el otro 50% la evalúa favorablemente, aunque algunos le piden “no olvidarse de que ahora es presidente”.

En las redes, Milei retiene sus apoyos, con un sentimiento positivo del 58%. Los trolls y comunidades libertarias dominan el entorno digital y sostienen a la figura del presidente, quien les retribuye con un alto número de retweets por día.

Antes de finalizar entendemos y queremos dejar en claro también que, el gobierno nacional debe buscar sustentabilidad política, debe evitar el desgaste de su capital político y debe hacer crecer su credibilidad. No nos olvidemos de ésta máxima: que la política se mide por resultados.