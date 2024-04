Nueva crítica del Gobierno a la marcha universitaria: "Es una movilización incentivada por la política"

El Gobierno volvió a realizar una fuerte advertencia a las universidades a pocas horas de la marcha en defensa de la universidad pública que se realizará el próximo martes por la tarde frente a la Casa Rosada.

“No vamos a permitir que las Facultades sean utilizadas por los políticos de turno”, señaló el vocero presidencial este lunes en su habitual conferencia de prensa, en referencia a las declaraciones de diferentes autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Adorni remarcó que el jueves de la semana pasada el gobierno había alcanzado un acuerdo con el sector universitario luego de ofrecer un aumento del 70% de las partidas del gasto de funcionamiento en marzo y prometer otro aumento del 70% en mayo. “Se dispuso una partida extraordinaria para los hospitales universitarios de $14.403 millones”, agregó.

Tanto Ricardo Gelpi como Emiliano Yacobitti, rector y vicerrector de la UBA, desmintieron -unas horas después del comunicado del Gobierno- que se hubiera alcanzado un acuerdo. Incluso el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) publicó un comunicado en ese sentido.

Ante estas manifestaciones, el portavoz del Presidente explicó: “Nosotros consideramos que efectivamente existieron las conversaciones y que hubo acuerdo en virtud de los números presentados”.

En ese sentido, volvió a criticar a las autoridades por el reclamo presupuestario: “Nos seguimos preguntando por qué levantan la voz ahora y no el año pasado cuando la inflación fue del 211% y han sufrido tamaño ajuste real en sus partidas”.

El vocero presidencial también apuntó contra el objetivo de la marcha, cuyo lema es “En defensa de la universidad pública, y aseguró que la concentración de estudiantes “está incentivada por la política”.

“No es que no es genuina por los alumnos, sus reclamos son genuinos. Lo que no consideramos genuino es que desde un escritorio incentiven a que esto ocurra”, remarcó el portavoz del Presidente.

En esa línea, Adorni remarcó que el Gobierno “valora la educación pública, laica y federal” y que por ese motivo están “lejos de permitir que sean usadas por los políticos de turno para beneficio propio”.

Por otra parte, criticó el funcionamiento de las distintas universidades públicas, así como también hizo hincapié en la falta de actualización de los contenidos y en la caída de los índices de egresados.

“Hace décadas que entendemos que las universidades funcionan con severos problemas. Las facultades están en malas condiciones edilicias, los profesores no cobran por su trabajo, hay matrículas con contenidos que no se actualizan hace 30 años y los índices de terminalidad educativa vienen cayéndose a pedazos”, señaló.

El portavoz de Javier Milei informó que 6 de cada 10 estudiantes abandonan en el primer año universitario y que 3 de cada 10 logran terminar la carrera. “De los sectores vulnerables, pocos pueden acceder a la educación universitaria”, agregó.

Fuente: Todo Noticias.