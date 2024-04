Pablo Moyano explicó los motivos del paro general: "Era un pedido de muchísimos trabajadores"

El cosecretario de la Central General de los Trabajadores (CGT), Pablo Moyano, explicó los motivos tras la decisión unánime de convocar a un paro general para el 9 de mayo: "Era un pedido de muchísimos trabajadores".

En declaraciones con C5N, el dirigente sindical remarcó la unidad de cara al paro del próximo mes: "Uno viendo la situación económica y social venía impulsando la necesidad de que la CGT retomara la iniciativa. Es lo que piden los sectores que están siendo afectados por la recesión y la provocación permanente del Gobierno contra el salario de los trabajadores”.

"El verso de cada Gobierno de derecha: los primeros que pagan el ajuste son los trabajadores, los jubilados, los barrios populares. Gobiernan solamente para el sector que ellos representan que son los bancos, el campo, las grandes corporaciones que hoy manejan los hilos de este país", agregó.

Sobre el conflicto de Camioneros con el Gobierno, donde se busca homologar los sueldos, señaló: "Vamos a esperar algunos días más, creemos que se va a tener que homologar como lo han hecho con otras organizaciones gremiales. Fijate el desprecio que tienen hacia los laburantes que querían homologar estos dos meses y poner un techo del 2% para mayo y para julio, eso es que lo que va a plantear Caputo".

Pablo Moyano sobre su rechazo al Gobierno: "Es una cuestión de piel"

El líder de Camioneros explicó, además, porque se ausentó en la reunión que llevaron a cabo los líderes de Camioneros, donde estuvo presente su padre, Hugo Moyano, con funcionarios de La Libertad Avanza (LLA) en Casa Rosada:

“Yo no me puedo sentar en una mesa con tipos que se te cagan de risa en la cara cuando cierran Télam o no mandan comida a los comedores, entonces no fui por una cuestión de piel”.

Y agregó: “No puedo sentarme con un tipo que se te ríe en la cara del dolor que le están llevando a millones de argentinos”.

La CGT lanzó un paro general para el 9 de mayo

La CGT lanzó un paro general para el próximo 9 de mayo contra el gobierno de Javier Milei. Lo hizo un día después del cónclave que mantuvieron con autoridades en Casa Rosada.

Uno de los triunviros de la mayor central obrera del país, Héctor Daer, anunció esta tarde la convocatoria a un paro para el 9 de mayo debido a la situación económica que golpea a los trabajadores. "Hay una sumatoria de cuestiones que están irresueltas y una perspectiva de que se sigan acentuando. Eso nos va a llevar una caída del poder adquisitivo y de compra de los ingresos mucho mayor", explicó.

El titular de Sanidad señaló que "desde el Gobierno plantean una caída en los precios". Sin embargo, manifestó que la actualidad indica que en el último tiempo la brecha con los ingresos se acrecentó. "Es muy difícil esta ecuación entre precios y salarios", afirmó.

Fuente: Ámbito