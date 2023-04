Para Rodríguez Larreta "la unidad del PRO y de Juntos por el Cambio está más garantizada que nunca"

La interna del PRO parece haber alcanzado su punto de ebullición, pero Horacio Rodríguez Larreta optó por enfriar las especulaciones que se hacen sobre un virtual y definitivo quiebre del espacio opositor.

"No participo de discusiones internas, puede haber diferencias, pero la unidad del PRO y de Juntos por el Cambio está más garantizada que nunca", garantizó el jefe de Gobierno, un día después de una serie de duros cruces públicos entre los referentes del espacio opositor, a partir de su decisión de desdoblar las elecciones de CABA para que se vote el mismo día que la presidencial, pero con boleta única electrónica.

Al ser repreguntado sobre los cuestionamientos de Mauricio Macri, que habló de una "profunda desilusión", Larreta tomó distancia de la polémica y optó por diferenciarse de su ex jefe político: "Jamás me han escuchado, ni me van a escuchar, criticando a a otro miembro de Juntos por el Cambio. Si hay una diferencia, la discutimos".

En cuanto a la decisión de implementar elecciones concurrentes en el distrito porteño, Larreta resumió: "En la Ciudad de Buenos Aires el código electoral es clarísimo cuando dice que se vota con boleta única. Luego uno puede decidir si es de papel o electrónica, pero la ley es muy clara".

En ese marco, el jefe de Gobierno insistió con que el sistema elegido “implementa un valor, una bandera que proponen todos los integrantes del PRO que es la boleta única, la forma más transparente de votar porque se termina que te esconden la boleta, el puntero, la lista sábana... Por eso tomé la decisión, estoy totalmente convencido de que hace a la transparencia”.

“Me cuesta entender que haya gente que esté en desacuerdo con este sistema, que es mejor”, recalcó minutos después en diálogo con Radio Rivadavia.

En cuanto a la polémica sobre si la opción de boletas concurrentes puede ayudar a alguna figura en particular en la pulseada que hoy protagonizan Jorge Macri y Martín Lousteau, señaló: “Con este sistema no hay favorecidos sino igualdad de condiciones para todos; para algún candidato de la UCR, de la Coalición Cívica, de Republicanos Unidos y del PRO, obviamente. Es lo más transparente. Y yo dentro del PRO seguiré trabajando con la intención de que haya un solo candidato”.

Luego del acto, Rodríguez Larreta accedió a referirse puntualmente a su vínculo con Mauricio Macri, quien rechazó el sistema elegido para dirimir la sucesión de CABA: “Hay una diferencia de criterio en un tema particular, pero con Mauricio trabajo hace 23 años... a lo largo de ese tiempo tuvimos diferencias, pero siempre trabajamos juntos, con confianza y afecto personal”.

“De ninguna manera, de mi lado, y de él también, se pone en duda la relación y la confianza que tenemos”, finalizó.

Fuente: Infobae