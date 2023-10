Patricia Bullrich anunció que Horacio Rodríguez Larreta será su jefe de Gabinete si llega a la Presidencia

En una fuerte señal política a una semana de las elecciones, la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, anunció esta mañana que Horacio Rodríguez Larreta será su jefe de Gabinete si llega a la primera magistratura. El jefe de gobierno porteño fue su rival en las primarias de agosto.

“Hay una sola fuerza política capaz de llevar adelante el cambio. El cambio debe tener el poder suficiente para poder consolidarse y no tener extorsiones y aprietes. Sabemos de la profundidad de la crisis y del caos que hay en la Argentina. Estoy decidida a llevar adelante este cambio porque me han conferido la posibilidad de ser la candidata a presidente de Juntos por el Cambio y para lograr que este cambio sea posible, rápido y eficiente, con capacidad de gestión, he convocado a Horacio Rodríguez Larreta para que me acompañe como jefe de Gabinete de ministros de Nación”, afirmó Bullrich.

En una conferencia junto a Larreta y su candidato a vicepresidente, Luis Petri, Bullrich consideró: “Este anuncio es mucho más que un anuncio electoral, es mostrarle a la sociedad argentina que Juntos por el Cambio está listo para agarrar el país desde el fondo del pozo, por eso estamos convocando a los que más experiencia y más capacidad de gestión tienen”.

Se trata de una decisión que busca romper la dinámica actual y contener los votos que obtuvo el frente opositor en las PASO. El consenso de las encuestas ubican a Bullrich relegada, detrás del candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y del ministro de Economía y postulante por Unión por la Patria, Sergio Massa.

El director de la encuestadora Opinaia, Juan Mayol, había advertido ayer en una nota con Infobae que Patricia Bullrich todavía no lograba “convocar a aquellas personas que votaron a Rodríguez Larreta en las PASO, que son vitales para ella ser competitiva en la entrada al balotaje. No quiero decir que esto sea imposible, pero todavía no lo consiguió. Hoy en día la tenemos nítidamente por debajo de Massa, no peleando el segundo lugar”.

Es que Rodríguez Larreta y la ex líder del PRO se enfrentaron en las últimas PASO de agosto en la cual la ex ministra de Seguridad durante la gestión de Mauricio Macri se impuso por 17 a 11 puntos. Después de la derrota, el jefe de gobierno porteño mantuvo un perfil bajo y le dejó el protagonismo político a su rival.

Si bien continuó con la gestión en la administración porteña, Larreta evitó las entrevistas y el contacto con los medios y se enfocó en recuperar la rutina previa a la campaña. Apenas tuvo participaciones puntuales en actos junto a Bullrich. De hecho, el jefe de Gobierno estuvo presente en el debate presidencial del último domingo, en la Facultad de Derecho de la UBA, como parte de las señales de acercamiento después de la tensa primaria que los enfrentó.

En caso de que efectivamente Bullrich llegue a la primera magistratura, se trataría de la primera vez que en Argentina dos rivales en unas primarias terminen integrando el mismo equipo de gobierno, una práctica que es habitual en otras democracias del mundo, como en los Estados Unidos.

Cambio de ritmo

El anuncio busca fortalecer a Patricia Bullrich en el tramo final de la campaña y darle contextura política a su futuro equipo de gobierno. El jefe de Gobierno porteño ya ejerció el cargo de ministro coordinador pero en la ciudad de Buenos Aires y cuando el líder del PRO, Mauricio Macri, ocupaba el Ejecutivo porteño.

Con su incorporación, se anticipa que Horacio Rodríguez Larreta tome más protagonismo en la campaña, cuando quedan apenas seis días para que empiece la veda, el viernes a las 8 de la mañana.

El jefe de gobierno porteño compartió días atrás, en un reportaje televisivo con Luis Novaresio, su mirada sobre la actualidad electoral de Juntos por el Cambio y ratificó que votará a Bullrich: “Ella va a entrar al ballotage, estoy convencido. Es la mejor candidata a presidenta que tiene la Argentina”.

Larreta admitió también que no vio venir “en la magnitud que fue” la performance electoral de Javier Milei: “La concepción de los métodos tradicionales que uno tenía de la política hay que cuestionarlos todos”, analizó y puso el foco en “el nivel de angustia, miedo y hartazgo” de la gente.

El anuncio de la incorporación de Larreta al equipo de Patricia Bullrich ocurrió en el mismo lugar que donde se produjo el primer encuentro después de las PASO. Fue en el Jardín Botánico del barrio porteño de Palermo. Era 16 de agosto y La Piba estaba eufórica porque le había sacado a su rival una amplia diferencia, a fuerza de polarizar y, por momentos, castigarlo con dureza. Dos meses después, volvieron allí pero sin euforias.

Fuente: Infobae