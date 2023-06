Patricia Bullrich apuntó contra Rodríguez Larreta por buscar acuerdos con el peronismo: "Te voltean igual"

La interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta volvió a tener un nuevo episodio de escalada verbal este viernes. En el XVI Foro Atlántico de la Fundación Internacional para la Libertad, convocado en la ciudad española de Madrid, la ex ministra de Seguridad de la Nación dio un discurso en el que cuestionó con dureza el proyecto político presidencial del jefe de Gobierno porteño, al afirmar que “entregar una parte del gobierno al peronismo” y “negociar con sectores corporativos y discrecionales nos ha llevado a esta situación”.

Según Bullrich, la coalición opositora transitará las primarias en la que se elegirá entre dos caminos sobre “cómo solucionar los problemas de Argentina”. “El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que acompañado con el presidente de la UCR, plantea que la Argentina sale negociando con el 70% de los sectores políticos. Nosotros estamos convencidos que esta idea no ha prendido en la sociedad y es una forma de volver a entrar en la lógica de siempre, que es entregar una parte del gobierno al peronismo”, cuestionó la dirigente del PRO.

“Hagas lo que hagas, sea tibio o vayas más de fondo, te voltean igual. Ellos van a tener la misma actitud de amenazarte, cercarte, secuestrarte la gobernabilidad”, resaltó Patricia Bullrich, por lo que apuntó que ese discurso de Horacio Rodríguez Larreta “la sociedad lo ve como imposible” y que, por eso, la población afín a Juntos por el Cambio “se está volcando” en favor de su precandidatura.

Larreta y Morales en Corrientes

“La idea de negociar con los mismos sectores corporativos y discrecionales que nos han llevado a esta situación está perdiendo fuerza. Nosotros proponemos un cambio mucho más profundo. No podemos estar entrando ni discursiva, ni política, ni organizativamente, sometidos al discurso hegemónico que ha intentado el kirchnerismo y peronismo en Argentina en tantos años”, insistió Bullrich.

“Lo que se está discutiendo es el cómo: con ellos o sin ellos -continuó-. Con ellos te someten, te destruyen e igual te voltean. No hay un acuerdo con el populismo en Argentina; el acuerdo con el populismo es que vos seas populista, es que la Argentina siga destruida y degradada”.

En los últimos días, la escalada entre Bullrich y Larreta se profundizó con acusaciones cruzadas. El jefe de Gobierno dijo que tanto él como su adversaria proponen el mismo programa de gobierno, pero tildó de “fracaso” la estrategia de confrontación, endilgada a la ex ministra de Seguridad y a Mauricio Macri. En contraposición, propuso conformar “una mayoría firme y sólida” para avanzar. Bullrich reprochó con dureza ese análisis: “Hay límites en una campaña, es un ventajero total, no puede decir algo así de quien fue su jefe político durante tanto tiempo. Me parece muy deleznable”.

Larreta y Macri

En ese marco, Bullrich amplió su posición en el foro regional sobre el sendero a seguir que tendría un eventual gobierno suyo. Consideró que hay un aprendizaje que se puede sacar de todos los gobiernos no peronistas desde el retorno de la democracia, que ha sido “la falta de nitidez de las ideas que queríamos hacer” y que, frente a las presiones “se siente asediado y por los factores de poder, como sindicatos, empresarios y piqueteros”, termina cediendo. “Cuando se cede, se pierde todo”, sostuvo.

“Hay que salir del placard de que somos capitalistas, que queremos con un capitalismo de reglas. Siempre el peronismo nos ha condicionado el discurso. Hay salir de la caja ideológica del peronismo para discutir de las necesidades reales de una sociedad”, fustigó Bullrich en el foro internacional.

Incluso, Patricia Bullrich hizo un balance crítico de la gestión de Cambiemos, evitando confrontar con el ex presidente Mauricio Macri. “En nuestro gobierno de Macri, en vez de plantearnos los primeros años cuáles son los cambios que queríamos hacer, fuimos paso a paso, tímidamente, pensando que no teníamos el poder político”, reflexionó y subrayó: “Lo que van a plantear, permanentemente, es que te desvíes de tu camino”.

“¿Por qué tenemos que creer en una Argentina diferente?”, le preguntaron a Bullrich al inicio de su intervención, en la actividad “Iberoamérica: Democracia y Libertad”. La dirigente opositora respondió: “Cambiaría la pregunta por otra: ¿por qué volver a luchar? Porque no es que nosotros vamos a creer en algo que no está en el ADN de los argentinos, sino que vamos a creer en algo que es parte de nuestra forma de vida, de nuestro ser argentino e hispanoamericano. Es un país que vive hace años en un pantano y ha tenido posibilidades de salir, pero ha sido hundido sistemáticamente en el pantano del populismo”.

“No estoy haciendo una campaña de marketing político, estoy haciendo una campaña para levantar a los argentinos a la lucha”, subrayó la retadora de Horacio Rodríguez Larreta.

A lo largo de la charla, la precandidata del PRO dijo que Argentina necesita “orden” y poder establecer las bases de una “economía transparente, clara y de una capitalismo de reglas”. “Hay que dinamitar el régimen económico kirchnerista, que está basado exactamente en lo contrario”, indicó.

Y amplió: “En los últimos 20 años, la Argentina tuvo una transformación brutal del Estado sobre todos sus ciudadanos. En 2003, el Estado pesaba 20 puntos del PBI y hoy pesa 43 puntos. Quiere decir que todo el dinero, el ahorro, la producción y lo que podíamos haber hecho con esos puntos del PBI -que no redundó en mejores prestaciones- acumuló un modelo: el modelo de sometimiento, en el que el Estado le da recursos a los sectores más pobres y los empobrece a partir de esos recursos. Les da recursos a empresas y a sindicatos para generar ese modelo”.

Consultada por el rol de Argentina en el concierto internacional y en la región, en un panel compartido por la líder opositora venezolana María Corina Machado y moderado por Álvaro Vargas Llosa, Bullrich criticó el vínculo del Gobierno con la República Popular de China. “Hoy Argentina esta pagándole al FMI con yuanes. A cambio de los yuanes, hay una negociación oscura y secreta de darle centrales nucleares y un puerto estratégico en la isla de Tierra del Fuego a China”, dijo, y subrayó: “Están cambiando soberanía argentina para pagar 2.700 millones de deuda con yuanes”.

Al finalizar el encuentro, la ex ministra de Seguridad remarcó que en la interna del PRO está alineada políticamente con el fundador de Cambiemos. “De corazón, queremos contar con el ex presidente Macri, que es una persona muy reconocida, para que nos ayude con el reposicionamiento argentino en el mundo”, concluyó.

Fuente: Infobae