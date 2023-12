Patricia Bullrich le pidió a la gente "quedarse en casa" y no sumarse a la marcha piquetera

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , envió un mensaje contundente a las organizaciones sociales a días que se realice la primera gran movilización contra las medidas del gobierno del presidente Javier Milei. Y volvió subrayar que el corta la calle “no cobra el plan”.

En diálogo con Radio Mitre, Bullrich justificó el protocolo antipiquetes que presentó esta semana: “La Argentina hace 30 años vive en una situación de total y absoluto desorden. No se respeta la ley, es un adorno. La ley y el orden genera libertad y la libertad genera progreso. Los piquetes son algo que daña a la economía y a las familias”. Y agregó: “Lo único que hicimos con este protocolo es para ordenar y que la gente sepa qué puede pasarles si cortan la calle. Podríamos no haberlo hecho. No pueden cortar la calle porque afecta la vida de millones de argentinos”.

“Ahora es un basta basado en los artículos del Código Penal que existen desde 1921. “El Presidente lo dijo clarito en su asunción: el que corta no cobra el plan, el que no corta cobra el plan. Lo que estamos buscando es orden”, subrayó la ministra de Seguridad. Y pidió: “Estamos en un momento difícil del país. Necesitamos que todos colaboren. Quédense en su casa”.

“Se terminó que no se cumpla la ley”, afirmó la ministra y aseguró que “las organizaciones que manejan a la gente como ganado, se van a terminar”. Además cuestionó la marcha de la próxima semana porque “se han contemplado distintos aumentos” y aseguró que su gestión en Seguridad tendrá como objetivo que “la ley y el orden estén presentes todos los días”.

EL POLO OBRERO RATIFICÓ LA MARCHA PIQUETERA: “MUCHOS SECTORES SE SIENTEN ESTAFADOS POR MILEI”

El referente de la organización piquetera Gabriel Solano aseguró que lo que hizo el Presidente en sus primeros días de gobierno “fue brutal y demoledor para la población.

Gabriel Solano, uno de los líderes de la organización piquetera ratificó la marcha del miércoles 20 “en toda la Argentina” y cargó contra el gobierno que lleva seis días de gestión.

“Lo que hizo Milei en estos seis días fue brutal. No hubo anuncios para los jubilados, trabajadores. Es una estafa total. Es un golpe demoledor a la sociedad. Genera una necesidad”, lanzó en diálogo con radio Mitre.

El dirigente también cargó contra el protocolo antipiquetes, que anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “Espero que haya sido una bravuconada. Está al borde de la ilegalidad lo que hace. Es el tercer gobierno de Bullrich. Muy bien no le fue”.

Fuente: Todo Noticias.